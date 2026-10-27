„M jak miłość”. Magda w ciąży trafi do kardiologa. Taką diagnozę usłyszą Budzyńscy

„M jak miłość”, odcinek 1957. Czy ciąża Magdy zagraża jej życiu?

W 1957 odcinku „M jak miłość” początkowa euforia Magdy i Andrzeja, wywołana cudowną wiadomością o ciąży, ustąpi miejsca poważnym obawom. Małżonkowie zaczną się zastanawiać, czy obciążona kardiologicznie Budzyńska zdoła urodzić zdrowe dziecko bez narażania własnego zdrowia.

Warto przypomnieć, że bohaterka żyje z przeszczepionym sercem już od 12 lat. Przez cały ten okres znajduje się pod ścisłym nadzorem kardiologicznym i regularnie przyjmuje leki zapobiegające odrzuceniu narządu. Mimo to jej osłabiony organ okresowo daje o sobie znać, szczególnie gdy w życiu Budzyńskich dochodzi do dramatycznych zdarzeń generujących silny stres.

Podobne chwile grozy miały miejsce w jednym z odcinków wyemitowanych w maju 2026 roku, tuż przed finałem sezonu „M jak miłość”. Wówczas silny ból w klatce piersiowej, pogorszenie samopoczucia oraz inne niepokojące symptomy zmusiły przerażoną kobietę do pilnej wizyty lekarskiej. Otrzymane wtedy rezultaty badań całkowicie zmieniły jej podejście do życia, ponieważ wykonane EKG oraz echo serca udowodniły dużą wytrzymałość narządu.

Mimo tamtych optymistycznych wieści, w 1957 odcinku „M jak miłość” powróci pytanie o bezpośrednie zagrożenie życia przyszłej matki. Specjaliści wielokrotnie ostrzegali Budzyńską przed gigantycznym ryzykiem. Dodatkowym obciążeniem dla jej organizmu, poza samym przeszczepem, jest również wiek, gdyż pierwsza ciąża u 44-letniej kobiety stanowi poważne wyzwanie medyczne.

Badania Magdy u kardiologa w 1957 odcinku „M jak miłość”. Diagnoza lekarza

Podczas wizyty w 1957 odcinku „M jak miłość” lekarz zleci pacjentce szereg kompleksowych badań diagnostycznych. Testy ostatecznie potwierdzą, że Budzyńska znajduje się na samym początku pierwszego trymestru ciąży, co wiąże się z wysokim ryzykiem poronienia. W trakcie konsultacji kobiecie będzie nieustannie towarzyszył Andrzej, równie mocno zaniepokojony tym, jak przeszczepiony organ poradzi sobie z takim obciążeniem.

Kardiolog przekaże jednak małżonkom uspokajające informacje i zapewni, że cała sytuacja zdrowotna znajduje się pod pełną kontrolą. Specjalista oceni, że pacjentka ma szansę bezpiecznie donosić ciążę i urodzić zdrowe dziecko, pod warunkiem bezwzględnego stosowania się do wytycznych jego oraz ginekologa.

„M jak miłość”, odcinek 1957. Magda i Andrzej ogłoszą ciążę, a Anita ukryje smutek

Uspokojeni diagnozą Budzyńscy w 1957 odcinku „M jak miłość” postanowią podzielić się radosną nowiną z członkami rodziny oraz współpracownikami z kancelarii. Znajomi uznają to za doskonały powód do świętowania i tuż po godzinach pracy zorganizują u przyszłych rodziców kameralne przyjęcie. W tym gronie tylko Anita (Melania Grzesiewicz) nie będzie potrafiła cieszyć się szczęściem przyjaciółki, ponieważ jej własne starania o dziecko z Kamilem (Marcin Bosak) wciąż nie przynoszą rezultatów.

Kiedy oglądać 1957 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Emisja 1957 odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowana została na poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.