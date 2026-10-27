Pierwsza miłość, odcinek 4283: Angelika odwiedzi Bolesława w areszcie, a ojciec znów zacznie nią manipulować [ZDJĘCIA]

„Pierwsza miłość” odcinek 4283. Angelika spotka się z Bolesławem w areszcie

Relacja łącząca Angelikę z ojcem od dłuższego czasu pozostaje niezwykle skomplikowana. Choć dziewczyna padała ofiarą jego przemocy psychicznej, więzy krwi sprawiają, że nadal nie umie definitywnie skreślić rodzica ze swojego życia. Dodatkowym obciążeniem we wspólnych kontaktach była próba wykorzystania córki w trakcie procesu rozwodowego. Bolesław naciskał, aby złożyła w sądzie zeznania pogrążające matkę, jednak Angelika stanowczo odmówiła spełnienia tego żądania.

Już w 4251. odcinku serialu „Pierwsza miłość” bohaterka bardzo emocjonalnie reagowała na rozłąkę z ojcem. Obecnie, kiedy mężczyzna znajduje się za kratami aresztu, dziewczyna podejmie decyzję o ponownym nawiązaniu z nim kontaktu. Samo pójście na widzenie nie oznacza jednak puszczenia dawnych krzywd w niepamięć. Angelika wciąż będzie zmagać się z wewnętrznym konfliktem, w którym przywiązanie do rodzica ściera się z bolesnymi wspomnieniami o jego zachowaniu.

Manipulacje Bolesława w 4283. odcinku „Pierwszej miłości”. Ojciec okłamie Angelikę

W trakcie aresztanckiego widzenia mężczyzna postara się rozbudzić w dziecku nadzieję na naprawę wzajemnych stosunków. Zacznie pozorować żal za grzechy i składać obietnice poprawy swojego zachowania. Tego typu deklaracje mają szansę przynieść zamierzony skutek, gdyż dziewczyna cały czas ubolewa nad sytuacją rodzica. Intencje osadzonego będą jednak dalekie od szczerości. Bolesław posunie się do kłamstwa i wyprze się wiedzy o tym, że Darek opuścił już mury więzienia. Zamiast postawić na prawdę, użyje podstępu w celu zdobycia przychylności córki. Otwartą kwestią pozostaje to, czy Angelika przejrzy kolejną manipulację ojca, czy też zdecyduje się zaufać mu na nowo.

Kiedy oglądać 4283. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji

Telewizyjna premiera 4283. odcinka produkcji „Pierwsza miłość” odbędzie się we wtorek, 10 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Stacja pokazuje kolejne odsłony serialu regularnie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku o stałej porze. Widzowie mogą również śledzić losy bohaterów w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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