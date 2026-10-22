M jak miłość, odcinek 1951: Zrozpaczona Basia odetnie się od ojca. Padną gorzkie słowa!

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-10-22 10:32

W 1951. odcinku serialu „M jak miłość” widzowie będą świadkami dalszych losów rodziny Rogowskich. Basia (Karina Woźniak) nie poradzi sobie z nową sytuacją po tym, jak Artur (Robert Moskwa) zostawił jej matkę dla Joanny (Dominika Sakowicz). Nastolatka uzna, że zdrada uderzyła również w nią i całkowicie zamknie się na ojca. Choć Paweł (Rafał Mroczek) postara się wytłumaczyć siostrze zachowanie Artura, dziewczyna wybuchnie złością.

Zdrada niszczy wszystko. Basia czuje się oszukana przez Artura

Nadchodzący 1951. odcinek „M jak miłość” to czas, w którym uwaga skupi się na Basi i jej relacji z Arturem. Nastolatka bardzo źle zniesie fakt, że jej rodzina legła w gruzach. Będzie świadkiem ogromnego bólu Marysi i nie zrozumie, jak jej ojciec mógł posunąć się do romansu z Joanną. Dla Rogowskiej odejście Artura nie będzie jedynie końcem małżeństwa rodziców, ale też bezpośrednim ciosem wymierzonym w nią samą.

Dziewczyna poczuje, że ojciec przekreślił całe ich wspólne życie. Nie przekona jej argument, że sprawa dotyczy wyłącznie związku dorosłych. W 1951. odcinku „M jak miłość” Basia uświadomi sobie, że mężczyzna, na którego zawsze mogła liczyć, nagle zniknął. Zbudowanie nowej relacji z inną kobietą będzie w jej oczach dowodem na to, że Rogowski po prostu o niej zapomniał, wybierając zupełnie nowe życie.

Trudna rozmowa rodzeństwa. Paweł zjawia się w Grabinie

Zaniepokojony sytuacją Paweł Zduński postanowi zainterweniować. W 1951. odcinku serialu odwiedzi młodszą siostrę w Grabinie, by sprawdzić, jak znosi rodzinny kryzys. Szybko zorientuje się, że stan Basi jest o wiele gorszy, niż zakładał.

Nastolatka wyzna Pawłowi, że czuje się zdradzona i opuszczona. W przypływie szczerości przyzna, że w jej opinii Artur porzucił nie tylko żonę, ale też wszystkie najbliższe mu osoby.

- Czasami ludzie po prostu się rozstają. 

- Ale mój ojciec się z nikim nie rozstał. On mamę i zresztą nas wszystkich po prostu porzucił. 

- A rozmawiałaś z nim o tym? 

- Nie i nie zamierzam. Wybrał inną, inne życie to niech sobie tam siedzi. 

- To co dzieje się między Arturem a mamą to co innego niż to co jest między nim a tobą. To jest twój ojciec i zawsze będzie cię kochał. 

- Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego tak zdecydował. On nie zostawił tylko mamy tylko całą rodzinę. 

Artur traci córkę. Basia zrywa kontakt w 1951. odcinku „M jak miłość”

Wymiana zdań między Zduńskim a Basią z 1951. odcinka „M jak miłość” udowodni, że odbudowanie więzi z ojcem będzie dla dziewczyny niemal niemożliwe. Nastolatka przestanie ufać Arturowi, widząc w nim sprawcę cierpienia własnej matki. Skoro zranił Marysię, zranił również ją – takie myślenie utwierdzi Basię w przekonaniu, że powinna odciąć się od ojca.

Emisja 1951. odcinka „M jak miłość” – sprawdź datę

Fani serialu będą mogli obejrzeć 1951. odcinek „M jak miłość” w poniedziałek, 26 października 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

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