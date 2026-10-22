M jak miłość, odcinek 1951: Zrozpaczona Basia odetnie się od ojca. Padną gorzkie słowa!

Zdrada niszczy wszystko. Basia czuje się oszukana przez Artura

Nadchodzący 1951. odcinek „M jak miłość” to czas, w którym uwaga skupi się na Basi i jej relacji z Arturem. Nastolatka bardzo źle zniesie fakt, że jej rodzina legła w gruzach. Będzie świadkiem ogromnego bólu Marysi i nie zrozumie, jak jej ojciec mógł posunąć się do romansu z Joanną. Dla Rogowskiej odejście Artura nie będzie jedynie końcem małżeństwa rodziców, ale też bezpośrednim ciosem wymierzonym w nią samą.

Dziewczyna poczuje, że ojciec przekreślił całe ich wspólne życie. Nie przekona jej argument, że sprawa dotyczy wyłącznie związku dorosłych. W 1951. odcinku „M jak miłość” Basia uświadomi sobie, że mężczyzna, na którego zawsze mogła liczyć, nagle zniknął. Zbudowanie nowej relacji z inną kobietą będzie w jej oczach dowodem na to, że Rogowski po prostu o niej zapomniał, wybierając zupełnie nowe życie.

Trudna rozmowa rodzeństwa. Paweł zjawia się w Grabinie

Zaniepokojony sytuacją Paweł Zduński postanowi zainterweniować. W 1951. odcinku serialu odwiedzi młodszą siostrę w Grabinie, by sprawdzić, jak znosi rodzinny kryzys. Szybko zorientuje się, że stan Basi jest o wiele gorszy, niż zakładał.

Nastolatka wyzna Pawłowi, że czuje się zdradzona i opuszczona. W przypływie szczerości przyzna, że w jej opinii Artur porzucił nie tylko żonę, ale też wszystkie najbliższe mu osoby.

- Czasami ludzie po prostu się rozstają. - Ale mój ojciec się z nikim nie rozstał. On mamę i zresztą nas wszystkich po prostu porzucił. - A rozmawiałaś z nim o tym? - Nie i nie zamierzam. Wybrał inną, inne życie to niech sobie tam siedzi. - To co dzieje się między Arturem a mamą to co innego niż to co jest między nim a tobą. To jest twój ojciec i zawsze będzie cię kochał. - Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego tak zdecydował. On nie zostawił tylko mamy tylko całą rodzinę.

Artur traci córkę. Basia zrywa kontakt w 1951. odcinku „M jak miłość”

Wymiana zdań między Zduńskim a Basią z 1951. odcinka „M jak miłość” udowodni, że odbudowanie więzi z ojcem będzie dla dziewczyny niemal niemożliwe. Nastolatka przestanie ufać Arturowi, widząc w nim sprawcę cierpienia własnej matki. Skoro zranił Marysię, zranił również ją – takie myślenie utwierdzi Basię w przekonaniu, że powinna odciąć się od ojca.

Fani serialu będą mogli obejrzeć 1951. odcinek „M jak miłość” w poniedziałek, 26 października 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.