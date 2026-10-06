M jak miłość, odcinek 1950: Dwie kreski na teście ciążowym zszokują Magdę. Jej znajdzie się w niebezpieczeństwie

Dwie kreski zszokują Magdę! W 1950. odcinku "M jak miłość" nie da wiary testowi

W 1950. odsłonie serialu "M jak miłość" Magda z początku nawet nie pomyśli o ciąży. Od dłuższego czasu będzie się gorzej czuła, jednak zrzuci to na karb wahań hormonów i nadchodzącej menopauzy. Gdy dopadną ją nudności, również nie przyjdzie jej do głowy, że może być to zwiastun macierzyństwa.

Wszystko zmieni się za sprawą Anity (Melania Grzesiewicz), która od jakiegoś czasu usilnie stara się o potomstwo z Kamilem (Marcin Bosak). Jeden z jej testów ciążowych wpadnie w ręce Magdy. Budzyńska w 1950. epizodzie "M jak miłość" postanowi go zrobić i kompletnie ją zamuruje.

Na wskaźniku ukażą się dwie wyraźne linie. Magda początkowo w ogóle nie przyjmie do wiadomości, że to prawda. Od lat traktowała posiadanie dziecka jako coś nierealnego, dlatego jej pierwszą reakcją będzie szok. Nie poinformuje też od razu Andrzeja (Krystian Wieczorek) o swoim odkryciu. Najpierw będzie chciała nabrać stuprocentowej pewności i wykona kolejne próby, które również potwierdzą jej stan.

"M jak miłość": Stan błogosławiony to dla Magdy igranie ze śmiercią! Powodem jest przeszczepione serce

W 1950. odcinku "M jak miłość" Magda doskonale będzie zdawała sobie sprawę, że jej przypadek to nie jest standardowa ciąża. Kobieta ma za sobą operację przeszczepienia serca. Od tamtej pory musi bardzo uważać na swoje zdrowie, poddawać się badaniom i się oszczędzać. Już dawno lekarze tłumaczyli jej, że noszenie w sobie dziecka to niewyobrażalne obciążenie dla całego organizmu i wszczepionego narządu. Gdy w przeszłości dyskutowali o powiększeniu rodziny, sam Andrzej bał się, że jego ukochana nie przetrwa akcji porodowej.

Dlatego też w 1950. epizodzie "M jak miłość" pozytywny wynik testu nie przyniesie wyłącznie radości. Magda zyska szansę na upragnione biologiczne potomstwo, ale z drugiej strony będzie w pełni świadoma, że jest to krok obarczony śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Magda wyjawi Andrzejowi prawdę w 1951. odcinku "M jak miłość". Budzyńscy w obliczu dramatycznego wyboru?

W 1950. odcinku hitu "M jak miłość" Magda nie puści pary z ust na temat testu. Dopiero w 1951. epizodzie powtórzy próby i przedstawi Andrzejowi sytuację. Wtedy małżonkowie staną przed wyzwaniem, którego od dawna nie brali pod uwagę - narodzinami ich potomka.

Te wspaniałe wieści mogą jednak szybko przerodzić się w koszmar. Dwie kreski w 1950. odcinku "M jak miłość" to dopiero początek i jedynie znak, że Magda spodziewa się dziecka. Dopiero konsultacja ze specjalistami wykaże, na ile jej życie jest zagrożone i czy nowe serce zniesie tak potężny wysiłek.

Emisja 1951. odcinka "M jak miłość" w TVP2. Kiedy oglądać?

1951. odcinek serialu "M jak miłość" zagości na ekranach telewizorów w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.