"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 504

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-15 9:52

W 504. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” księżna de Carril potajemnie zjawi się u Very. Będzie chciała nakłonić ją do powrotu, ale Vera może nie ulec tej presji. W tym samym czasie w La Promesie pojawią się nowi goście, a Teresa podejmie ważną decyzję dotyczącą swojej przyszłości.

W poprzednim odcinku Rómulo próbował odwieść Manuela od szukania Gregoria, bo obawiał się o jego bezpieczeństwo. Salvador powiedział Maríi, że dostał propozycję pracy w innym pałacu. Teresa wróciła do La Promesy z mężem. Curro wyznał Janie, że wciąż kocha Martinę. Cruz oznajmiła Alonsowi, że ich małżeństwo się skończyło, choć przed innymi nadal muszą udawać zgodne małżeństwo. Co tym razem wydarzy się w La Promesie?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 504 - streszczenie

Podczas podwieczorku u księżnej Martina zgubi cenną rodzinną pamiątkę. Manuel zaproponuje matce wspólne wyjście do teatru. Księżna de Carril potajemnie odwiedzi Verę i spróbuje przekonać ją do powrotu. Do La Promesy przyjadą Catalina i Pelayo. Teresa poprosi dona Rómula o pracę.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 504 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

504. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje 22 października 2026 roku o godzinie 15:05. W kolejnym odcinku Martina straci cenną rodzinną pamiątkę, a księżna de Carril odwiedzi Verę. Powtórkę warto sprawdzić w aktualnym programie TVP2.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odnaleźć brata i poznać prawdę o śmierci matki. Wszystko komplikuje jej uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu nie brakuje romansów, rodzinnych sekretów, walki o majątek i konfliktów między arystokracją a służbą. W obsadzie są między innymi:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
Dwie kobiety przy stole w pałacowej kuchni. O losach bohaterów serialu La Promesa przeczytasz na stronie Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic