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W poprzednim odcinku Rómulo próbował odwieść Manuela od szukania Gregoria, bo obawiał się o jego bezpieczeństwo. Salvador powiedział Maríi, że dostał propozycję pracy w innym pałacu. Teresa wróciła do La Promesy z mężem. Curro wyznał Janie, że wciąż kocha Martinę. Cruz oznajmiła Alonsowi, że ich małżeństwo się skończyło, choć przed innymi nadal muszą udawać zgodne małżeństwo. Co tym razem wydarzy się w La Promesie?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 504 - streszczenie
Podczas podwieczorku u księżnej Martina zgubi cenną rodzinną pamiątkę. Manuel zaproponuje matce wspólne wyjście do teatru. Księżna de Carril potajemnie odwiedzi Verę i spróbuje przekonać ją do powrotu. Do La Promesy przyjadą Catalina i Pelayo. Teresa poprosi dona Rómula o pracę.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 504 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
504. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje 22 października 2026 roku o godzinie 15:05. W kolejnym odcinku Martina straci cenną rodzinną pamiątkę, a księżna de Carril odwiedzi Verę. Powtórkę warto sprawdzić w aktualnym programie TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odnaleźć brata i poznać prawdę o śmierci matki. Wszystko komplikuje jej uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu nie brakuje romansów, rodzinnych sekretów, walki o majątek i konfliktów między arystokracją a służbą. W obsadzie są między innymi:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández