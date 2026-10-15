W poprzednim odcinku Rómulo próbował odwieść Manuela od szukania Gregoria, bo obawiał się o jego bezpieczeństwo. Salvador powiedział Maríi, że dostał propozycję pracy w innym pałacu. Teresa wróciła do La Promesy z mężem. Curro wyznał Janie, że wciąż kocha Martinę. Cruz oznajmiła Alonsowi, że ich małżeństwo się skończyło, choć przed innymi nadal muszą udawać zgodne małżeństwo. Co tym razem wydarzy się w La Promesie?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 504 - streszczenie

Podczas podwieczorku u księżnej Martina zgubi cenną rodzinną pamiątkę. Manuel zaproponuje matce wspólne wyjście do teatru. Księżna de Carril potajemnie odwiedzi Verę i spróbuje przekonać ją do powrotu. Do La Promesy przyjadą Catalina i Pelayo. Teresa poprosi dona Rómula o pracę.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 504 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

504. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje 22 października 2026 roku o godzinie 15:05. W kolejnym odcinku Martina straci cenną rodzinną pamiątkę, a księżna de Carril odwiedzi Verę. Powtórkę warto sprawdzić w aktualnym programie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odnaleźć brata i poznać prawdę o śmierci matki. Wszystko komplikuje jej uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu nie brakuje romansów, rodzinnych sekretów, walki o majątek i konfliktów między arystokracją a służbą. W obsadzie są między innymi:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández