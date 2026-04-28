M jak miłość, odcinek 1935: Intryga nowej szefowej Marcina. Chodakowski wpadnie w pułapkę

"M jak miłość" odcinek 1935 - kiedy i gdzie oglądać nowe losy bohaterów?

Emisja 1935 odcinka serialu "M jak miłość" została zaplanowana na wtorek, 19 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2. W najnowszej odsłonie produkcji Elżbieta nadal będzie usilnie zabiegać o względy swojego pracownika. Chociaż przystojny podwładny konsekwentnie będzie odrzucał jej awanse i propozycje, między innymi odmawiając objęcia posady osobistego ochroniarza oraz ignorując zaproszenie na wieczornego drinka w jej domu, Domańska nie będzie zamierzała zrezygnować ze swoich planów.

Zdesperowana przełożona posunie się wcześniej nawet do bezpośredniej konfrontacji z małżonką mężczyzny aż w końcu inscenizacji własnego wypadku, byle tylko przyciągnąć uwagę wybranka. Mimo wysiłków trwających już od dłuższego czasu, relacja między tą dwójką wciąż pozostanie czysto zawodowa.

50

Przyjaciółka Elżbiety wymyśli podstęp na Marcina w 1935 odcinku serialu M jak miłość

Po serii niepowodzeń nowa szefowa zacznie tracić wiarę w sens dalszych starań o względy pracownika. Zastanawiając się nad całkowitym odpuszczeniem tematu, spotka się z natychmiastową reakcją swojej powierniczki. To właśnie Klara nie pozwoli Domańskiej na rezygnację z wyznaczonego celu i zadeklaruje pomoc w opracowaniu skutecznego podstępu.

- Mam się poddać? - spyta zrezygnowana Elżbieta swojej najlepszej przyjaciółki.

- Kto mówi, że masz się poddać... - zapowie jej Klara.

- Czuję, że masz jakiś pomysł - ucieszy się Domańska.

Z pomocą zaufanej towarzyszki, przełożona ostatecznie zrealizuje swój plan. W wyniku zastawionej pułapki mężczyzna znajdzie się w trudnym położeniu, a jego adoratorka wreszcie osiągnie zamierzony cel, co zrodzi pytania o jej prawdziwe intencje.

Zdrada i koniec małżeństwa Kamy w 1935 odcinku "M jak miłość"?

Rozwój sytuacji postawi pod ogromnym znakiem zapytania wierność głównego bohatera. Widzowie dowiedzą się, czy dotychczas nieugięty mężczyzna ostatecznie ulegnie wdziękom szefowej, ryzykując tym samym rozpad związku z Kamą. Przyszłość ich małżeństwa zawiśnie na włosku, prowokując do refleksji, czy żona nie zapłaci najwyższej ceny za namawianie partnera do zmiany pracy. Fani produkcji z pewnością będą zastanawiać się, czy Chodakowski w krytycznym momencie zdoła się opamiętać, czy jednak da się ostatecznie usidlić zdeterminowanej Domańskiej.

Uprzedzamy, że jednak ostatecznie mąż Kamy nie ulegnie pokusie! Nowa szefowa zostanie przejrzana na wylot, a wierność małżeńska obroni się przed zdradą!

– Znowu się nie udało – skwituje Marcin, z wyraźną radością.

– Chyba nie rozumiem – odpowie Elżbieta, udając naiwność.

– Doskonale pani rozumie! – utnie Chodakowski, nie dając się zwieść.