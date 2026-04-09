Dramatyczne chwile u Chodakowskich. Kama traci przytomność na rękach Marcina

M jak miłość, odcinek 1924. Emisja 13.04.2026 o godz. 20.55 na antenie TVP2

Widzowie zastanawiają się, czy w 1924. odcinku serialu "M jak miłość" Kama odkryje, że spodziewa się dziecka. Życie bohaterki po bolesnym rozstaniu z Marcinem całkowicie straci barwy. Kobieta zatrzyma się na moment w dawnym lokum męża, gdzie wkrótce złoży jej wizytę Aneta (Ilona Janyst). Szwagierka błyskawicznie dostrzeże fatalny stan psychiczny i fizyczny załamanej dziewczyny. Kama kompletnie zrezygnuje z jedzenia, pogrążając się w nieustannym płaczu i ogromnych wyrzutach sumienia z powodu wysłanej niedawno wiadomości. Będzie gorzko żałować deklaracji o chęci szybkiego rozwodu i definitywnego zakończenia ich małżeństwa.

M jak miłość, odcinek 1924. Marcin powstrzyma Kamę przed wyjazdem na Śląsk

Zrozpaczona bohaterka ostatecznie postanowi spakować walizki i wrócić w rodzinne strony, by znaleźć schronienie u wujka Erwina, w którego wciela się Andrzej Dopierała. Przebywanie w warszawskim mieszkaniu, pełnym wspomnień związanych z ukochanym, doprowadzi ją na skraj całkowitego załamania nerwowego. Chodakowski początkowo nie będzie zdawał sobie sprawy z tragedii rozgrywającej się w głowie żony, aż do momentu, gdy zdecyduje się na desperacki pościg. Uda mu się dogonić i zatrzymać taksówkę, którą zdesperowana kobieta zmierzała prosto na dworzec, planując ucieczkę do Rudy Śląskiej.

Kiedy Marcin wreszcie spojrzy na twarz swojej żony w 1924. epizodzie "M jak miłość", ogarnie go przerażenie. Dopiero widok przeraźliwie bladej i skrajnie wyczerpanej Kamy uświadomi mu, jak ogromne cierpienie na nią sprowadził. Mężczyzna natychmiast podejmie twardą decyzję, że za żadne skarby nie pozwoli ukochanej na ponowną ucieczkę i samotne zmaganie się z problemami.

M jak miłość, odcinek 1924. Zaskakujące omdlenie. Czy Kama nosi pod sercem dziecko?

W kluczowym momencie 1924. odcinka "M jak miłość", wycieńczony organizm Kamy ostatecznie odmówi posłuszeństwa i dziewczyna bezwładnie osunie się na ziemię. Przerażony tym widokiem Marcin błyskawicznie chwyci żonę na ręce i ostrożnie wniesie ją z powrotem do mieszkania. Kobieta straci świadomość zaledwie na kilka krótkich sekund, po czym powoli odzyska kontakt z rzeczywistością. Szybko wyjdzie na jaw, że to dramatyczne omdlenie jest wyłącznie brutalnym efektem głodówki i chronicznego stresu, a nie spodziewanego błogosławionego stanu. Sama bohaterka nawet przez ułamek sekundy nie pomyśli o tym, że mogłaby nosić w łonie dziecko Chodakowskiego, wykluczając tym samym ciążowe spekulacje.

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina?