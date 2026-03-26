M jak miłość, odcinek 1922. Nagła śmierć krzyżuje plany Mateusza

Nagła śmierć w "M jak miłość"

Niespodziewany zgon diametralnie zmieni perspektywy życiowe Mateusza oraz jego relację z Majką. Tragiczne doniesienia o śmiertelnym zawale zaskoczą młodych bohaterów bezpośrednio po ich wspólnym wyjściu. Po przekroczeniu progu domu studenckiego wszystkie trudne fakty wyjdą na jaw w najmniej oczekiwanym momencie, całkowicie krzyżując ich dotychczasowe plany.

Zaskakujący obrót spraw i nagły zgon w „M jak miłość”

Podczas wspólnej przechadzki Majka oraz Mateusz odbędą bardzo poważną rozmowę. Studentka ostatecznie zrozumie, że kontynuowanie związku z Tomkiem pozbawione jest racji bytu, zwłaszcza że spodziewa się on potomka ze swoją dawną partnerką. Chłopak wielokrotnie oszukiwał dziewczynę i nie okazywał jej należytego szacunku. W związku z tym Majka kategorycznie oświadczy Mostowiakowi, że planuje definitywnie zakończyć tę burzliwą relację z partnerem. Nie przypuszcza jednak, jakie druzgocące nowiny przekaże jej niebawem wybranek.

Przekraczając próg domu studenckiego, Mostowiak będzie żył w przekonaniu, że wreszcie otwiera się przed nim realna szansa na zdobycie serca przyjaciółki. Niestety, kompletnie niespodziewane i przerażające informacje zwalą ich z nóg tuż po wejściu do placówki naukowej.

- Tomek, musimy porozmawiać - powie Majka na widok chłopaka.

- Mój ojciec zmarł na zawał... Teraz zostałaś mi już tylko ty - wypali Tomasz i widać będzie, że jest kompletnie załamany.

Odejście ojca Tomka przekreśli plany w 1922. odcinku „M jak miłość”

Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, dziewczyna zrezygnuje z przekazania chłopakowi swojej decyzji o rozstaniu. Zamiast tego czule obejmie załamanego Tomasza, który dopiero co dowiedział się o nagłym odejściu swojego ojca z powodu zawału serca. Mostowiak natychmiast uświadomi sobie, że ta rodzinna tragedia definitywnie powstrzyma Majkę przed zerwaniem. Wkrótce w popularnej produkcji stacji TVP2 student skieruje swoją uwagę na inną koleżankę, która wyraźnie zacznie zabiegać o jego zainteresowanie. Będzie to Bogna (grana przez Sherazade Wolff). Mateusz dogłębnie przeanalizuje swoją sytuację i dojdzie do wniosku, że nadszedł właściwy czas, aby ostatecznie zapomnieć o dawnej sympatii i ruszyć naprzód w swoim życiu uczuciowym.

