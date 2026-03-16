"M jak miłość", odcinek 1919: Rozwód Kamy i Marcina nieunikniony? Kryzys w ich małżeństwie narasta

Emocje w serialu "M jak miłość" znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył fanom kilku naprawdę mocnych zwrotów akcji. Budzyński zaangażował się w trudną sprawę rozwodową Pauliny, pomagając jej wyrwać się z domu, w którym próbował uwięzić ją mąż. Kamil uświadomił z kolei kobiecie, że prawdziwe bezpieczeństwo zapewni jej tylko pociągnięcie partnera do odpowiedzialności karnej. Równolegle rosło zaniepokojenie Marysi o Pawła, którego ostatecznie Piotrek odnalazł w leśniczówce w Kampinosie, choć ten nadal nie był gotowy na powrót do rodziny. Jakby tego było mało, na sam koniec, ku zaskoczeniu wszystkich, Łukasz Buczak poprosił Filarską o rękę. Wygląda na to, że po tak intensywnych wydarzeniach twórcy nie pozwolą nam na chwilę oddechu.
"M jak miłość" odc. 1919 - streszczenie
Nadchodzący odcinek przyniesie kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Aneta wejdzie w konflikt z nowym dyrektorem administracyjnym kliniki, Sowińskim, co zmusi ją do poszukiwania wsparcia u Wójcika. Tymczasem sprawa ojcostwa małej Zosi wciąż pozostaje nierozwiązana, a Mariusz i Jakub żyją w nieświadomości, co potęguje wyrzuty sumienia u Kasi. Napięcie rośnie również w związku Kamy i Marcina, którego nie łagodzi nawet powrót kobiety do Warszawy. Marcin, próbując naprawić relację, sprawia żonie niespodziankę i otwiera dla niej wymarzony salon fryzjerski. Niestety, radość Kamy szybko mija, gdy dowiaduje się, że mąż nie zamierza rezygnować z niebezpiecznej pracy detektywa, co prowadzi do eskalacji kryzysu w ich małżeństwie.
"M jak miłość" odc. 1919 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalszy rozwój wydarzeń w życiu ulubionych postaci z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli zobaczyć nowy epizod. Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na palące pytania poznamy już wkrótce. Premierowe sceny jednego z najpopularniejszych polskich seriali zbliżają się wielkimi krokami. Nowy odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, serwując widzom mieszankę wzruszeń, dramatów i codziennych problemów, z którymi łatwo się utożsamić. To właśnie ta autentyczność i wciągające zwroty akcji sprawiły, że produkcja od lat utrzymuje się na szczycie list popularności. W serialu występują:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)