"M jak miłość", odcinek 1919: Rozwód Kamy i Marcina nieunikniony? Kryzys w ich małżeństwie narasta

Emocje w serialu "M jak miłość" znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył fanom kilku naprawdę mocnych zwrotów akcji. Budzyński zaangażował się w trudną sprawę rozwodową Pauliny, pomagając jej wyrwać się z domu, w którym próbował uwięzić ją mąż. Kamil uświadomił z kolei kobiecie, że prawdziwe bezpieczeństwo zapewni jej tylko pociągnięcie partnera do odpowiedzialności karnej. Równolegle rosło zaniepokojenie Marysi o Pawła, którego ostatecznie Piotrek odnalazł w leśniczówce w Kampinosie, choć ten nadal nie był gotowy na powrót do rodziny. Jakby tego było mało, na sam koniec, ku zaskoczeniu wszystkich, Łukasz Buczak poprosił Filarską o rękę. Wygląda na to, że po tak intensywnych wydarzeniach twórcy nie pozwolą nam na chwilę oddechu.

"M jak miłość" odc. 1919 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Aneta wejdzie w konflikt z nowym dyrektorem administracyjnym kliniki, Sowińskim, co zmusi ją do poszukiwania wsparcia u Wójcika. Tymczasem sprawa ojcostwa małej Zosi wciąż pozostaje nierozwiązana, a Mariusz i Jakub żyją w nieświadomości, co potęguje wyrzuty sumienia u Kasi. Napięcie rośnie również w związku Kamy i Marcina, którego nie łagodzi nawet powrót kobiety do Warszawy. Marcin, próbując naprawić relację, sprawia żonie niespodziankę i otwiera dla niej wymarzony salon fryzjerski. Niestety, radość Kamy szybko mija, gdy dowiaduje się, że mąż nie zamierza rezygnować z niebezpiecznej pracy detektywa, co prowadzi do eskalacji kryzysu w ich małżeństwie.

"M jak miłość" odc. 1919 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalszy rozwój wydarzeń w życiu ulubionych postaci z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli zobaczyć nowy epizod. Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na palące pytania poznamy już wkrótce. Premierowe sceny jednego z najpopularniejszych polskich seriali zbliżają się wielkimi krokami. Nowy odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, serwując widzom mieszankę wzruszeń, dramatów i codziennych problemów, z którymi łatwo się utożsamić. To właśnie ta autentyczność i wciągające zwroty akcji sprawiły, że produkcja od lat utrzymuje się na szczycie list popularności. W serialu występują:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)