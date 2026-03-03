"M jak miłość", odcinek 1916: Wstrząsająca prawda o Franku wychodzi na jaw. Lisieccy podejmują przełomową decyzję

Spis treści
Zmagania rodziny Mostowiaków w serialu "M jak miłość" od lat przyciągają przed ekrany miliony widzów, a każdy odcinek to nowa porcja życiowych perypetii i wzruszeń. W sercu tej opowieści leży Grabina, gdzie losy kolejnych pokoleń splatają się w historię o miłości, zdradzie i codziennych wyzwaniach. To właśnie te uniwersalne tematy sprawiły, że dla wielu z was losy bohaterów stały się niemal częścią własnego życia. Chociaż saga trwa od dekad, twórcy niezmiennie dbają o to, by nie zabrakło w niej niespodziewanych zwrotów akcji i emocjonalnych zawirowań. Wygląda na to, że w świecie Mostowiaków nuda nigdy nie zagości na stałe, a kolejne wydarzenia tylko to potwierdzą.
"M jak miłość" odc. 1916 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Majka zmierzy się z poważnymi problemami, gdy na uczelni odwiedzi ją matka z tragicznymi wieściami o długach i wizycie komornika. Dziewczyna otrzyma wsparcie od Mateusza i reszty przyjaciół, jednak po raz kolejny zawiedzie się na swoim chłopaku, Tomaszu. Na domiar złego Zuza wyzna, że widziała Kubickiego z inną kobietą, co pogłębi kryzys w ich związku. Tymczasem Michał, wdzięczny za pomoc w odzyskaniu Eweliny, zaprosi studentów na kolację, podczas której ponownie się jej oświadczy. Szczęśliwa para odwiedzi później Grabinę, by podziękować Barbarze, której rada pomogła w pogodzeniu się z Jankiem. W innym wątku Dorota i Bartek odkryją, że Franek był prześladowany w ośrodku, co skłoni ich do podjęcia decyzji o stworzeniu dla niego rodziny zastępczej.
"M jak miłość" odc. 1916 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani sagi rodu Mostowiaków z pewnością z niecierpliwością wyczekują na premierę kolejnego odcinka, który przyniesie nowe dramaty i wzruszenia. Nadchodzące wydarzenia w życiu bohaterów zapowiadają się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Aby nie przegapić kluczowych wątków, już teraz warto zapisać datę emisji w kalendarzu. Najnowszy, 1916. odcinek serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gromadzi przed ekranami miliony widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, wplatając w ich życie codzienne troski, miłosne uniesienia i dramatyczne zwroty akcji. Fani uwielbiają tę produkcję za autentyczność postaci i zdolność do poruszania tematów bliskich każdemu z nas, co czyni ją niekwestionowanym liderem oglądalności. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)