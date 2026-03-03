"M jak miłość", odcinek 1916: Wstrząsająca prawda o Franku wychodzi na jaw. Lisieccy podejmują przełomową decyzję

Zmagania rodziny Mostowiaków w serialu "M jak miłość" od lat przyciągają przed ekrany miliony widzów, a każdy odcinek to nowa porcja życiowych perypetii i wzruszeń. W sercu tej opowieści leży Grabina, gdzie losy kolejnych pokoleń splatają się w historię o miłości, zdradzie i codziennych wyzwaniach. To właśnie te uniwersalne tematy sprawiły, że dla wielu z was losy bohaterów stały się niemal częścią własnego życia. Chociaż saga trwa od dekad, twórcy niezmiennie dbają o to, by nie zabrakło w niej niespodziewanych zwrotów akcji i emocjonalnych zawirowań. Wygląda na to, że w świecie Mostowiaków nuda nigdy nie zagości na stałe, a kolejne wydarzenia tylko to potwierdzą.

"M jak miłość" odc. 1916 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Majka zmierzy się z poważnymi problemami, gdy na uczelni odwiedzi ją matka z tragicznymi wieściami o długach i wizycie komornika. Dziewczyna otrzyma wsparcie od Mateusza i reszty przyjaciół, jednak po raz kolejny zawiedzie się na swoim chłopaku, Tomaszu. Na domiar złego Zuza wyzna, że widziała Kubickiego z inną kobietą, co pogłębi kryzys w ich związku. Tymczasem Michał, wdzięczny za pomoc w odzyskaniu Eweliny, zaprosi studentów na kolację, podczas której ponownie się jej oświadczy. Szczęśliwa para odwiedzi później Grabinę, by podziękować Barbarze, której rada pomogła w pogodzeniu się z Jankiem. W innym wątku Dorota i Bartek odkryją, że Franek był prześladowany w ośrodku, co skłoni ich do podjęcia decyzji o stworzeniu dla niego rodziny zastępczej.

"M jak miłość" odc. 1916 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani sagi rodu Mostowiaków z pewnością z niecierpliwością wyczekują na premierę kolejnego odcinka, który przyniesie nowe dramaty i wzruszenia. Nadchodzące wydarzenia w życiu bohaterów zapowiadają się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Aby nie przegapić kluczowych wątków, już teraz warto zapisać datę emisji w kalendarzu. Najnowszy, 1916. odcinek serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gromadzi przed ekranami miliony widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, wplatając w ich życie codzienne troski, miłosne uniesienia i dramatyczne zwroty akcji. Fani uwielbiają tę produkcję za autentyczność postaci i zdolność do poruszania tematów bliskich każdemu z nas, co czyni ją niekwestionowanym liderem oglądalności. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)