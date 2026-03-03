M jak miłość, odcinek 1918: Ślub w rodzinie Zduńskich? Jej odpowiedź zadecyduje o wszystkim!

Emisja 1918. odcinka "M jak miłość" w połowie marca 2026 roku

Nadchodzący 1918. epizod uwielbianej telenoweli przyniesie widzom potężną dawkę wrażeń. Wątek sensacyjny dotyczy Pawła (Rafał Mroczek), z którym kontakt urwie się nawet Marysi (Małgorzata Pieńkowska), choć na szczęście Piotrek (Marcin Mroczek) zdoła namierzyć kryjówkę brata. Jednak to nie perypetie Zduńskiego będą głównym tematem rozmów przy Deszczowej, lecz radosne wydarzenie, które szykuje się w samym sercu rodziny.

Inicjatorem zamieszania okaże się Łukasz, nowy wybranek serca Krysi. Senior uzna, że nie ma sensu dłużej zwlekać z formalizowaniem związku. Buczak zadba o każdy detal - zakupi pierścionek zaręczynowy, włoży elegancki strój i uda się do domu Zduńskich, by tam, w podniosłej atmosferze, paść na kolana przed ukochaną.

Reakcja Magdy Budzyńskiej na plany Łukasza w "M jak miłość"

Zanim dojdzie do kluczowego momentu, Łukasz postanowi postąpić honorowo i wtajemniczyć w swoje plany bliskich Filarskiej. Szczególną uwagę poświęci Magdzie, córce zmarłego Wojtka, a wcześniejszego męża Krysi. Dlatego to właśnie Budzyńską poprosi o akceptację swojego zamiaru. Córka Marszałka bez cienia wątpliwości udzieli mu swojego błogosławieństwa.

Po stronie zakochanego seniora stanie zresztą całe młodsze pokolenie. Zarówno wnuk Buczaka, Hubert (Leon Hausner), jak i dzieci Zduńskich – Misiek (Aleksander Bożyk), Lenka (Olga Chybińska) oraz bliźniaczki (Julia, Marcelina Kempka) – będą gorąco dopingować ten romantyczny gest. Wszyscy zgromadzeni przy Deszczowej stworzą wspierającą widownię dla oświadczyn.

- Trzymajcie za mnie kciuki - zwróci się do Magdy i Miśka, który oczywiście mocno je zacisną, tak samo jak sam Łukasz.

Czy Krysia Filarska przyjmie oświadczyny w 1918. odcinku?

Dopiero mając za sobą poparcie rodziny, Łukasz przejdzie do działania. W 1918. odcinku sagi rodu Mostowiaków mężczyzna zbliży się do niczego nieświadomej partnerki. W obecności świadków uklęknie, wydobędzie z kieszeni marynarki pudełeczko z biżuterią i zada to jedno, decydujące pytanie.

- Krysiu, wyjedziesz za mnie? - spyta Buczak.

Reakcją Filarskiej będzie kompletne osłupienie. Seniorka natychmiast zacznie szukać wzrokiem wsparcia u zgromadzonych krewnych, którzy wstrzymają oddech w oczekiwaniu na werdykt. Sytuacja jest o tyle napięta, że matka Kingi długo zachowywała dystans w tej relacji. Nawet na pierwsze spotkanie z Hubertem, z którym wcześniej tylko korespondowała, dała się namówić dopiero pod presją otoczenia. Tymczasem jej adorator postanowił pominąć etap luźnego randkowania i od razu poprosić ją o rękę.

Czy zaskoczona wdowa zdecyduje się przyjąć pierścionek i otworzyć nowy rozdział w życiu u boku Buczaka? Widzowie wkrótce przekonają się, czy szczęście, którego życzą jej Magda i wnuki, stanie się faktem i czy dojdzie do kolejnego ślubu w rodzinie.

