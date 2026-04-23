M jak miłość, odc. 1933: Majka straci obu adoratorów. Zostanie zupełnie sama

"M jak miłość" odcinek 1933: Zazdrość i rozczarowanie na parapetówce

W 1933. odcinku "M jak miłość" Majka wybierze się na imprezę do Eweliny (Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski). Towarzyszyć jej będą Mateusz, Janek (Jakub Sirko) i Matylda (Klementyna Lamort). Na parapetówce zabraknie jednak Tomka, co bardzo zaboli dziewczynę. Jej ukochany będzie w tym czasie wspierał Justynę podczas porodu. Sytuacja ta wywoła u Majki ogromną zazdrość, ale to nie koniec przykrych niespodzianek.

Kolejny cios spadnie na nią po przyjeździe do Ostrowa. Na miejscu okaże się, że czeka tam Bogna. Uradowana dziewczyna natychmiast rzuci się na szyję Mateuszowi.

- Hej żołnierzu! - powita go Bogna, po czym wpadnie mu w objęcia.

Tomek przy Justynie, Majka w rozsypce w 1933. odcinku "M jak miłość"

Mateusz w 1933. odcinku nie odepchnie Bogny, a wręcz odwzajemni jej uścisk. To będzie kolejny cios dla Majki, która poczuje się niezwykle samotna. Wszyscy wokół będą mieli pary - nawet Janek z Matyldą wyraźnie się do siebie zbliżą. Brak ukochanego u boku stanie się dla niej jeszcze bardziej dotkliwy.

Sytuację pogorszy radosna nowina, którą podzielą się gospodarze, Ewelina i Michał. Choć Majka będzie próbowała cieszyć się szczęściem przyjaciół, cała sytuacja mocno ją przytłoczy, zwłaszcza że w tym samym czasie Tomek powita na świecie swoje dziecko z inną kobietą.

Mateusz pocałuje Bognę. Majka nie wytrzyma w 1933. odcinku "M jak miłość"

Najgorsze jednak dopiero przed Majką. W 1933. odcinku przyłapie Mateusza i Bognę na pocałunku. Zrozpaczona i załamana nie będzie w stanie tego znieść. Dziewczyna natychmiast odejdzie, jeszcze bardziej tęskniąc za Tomkiem, którego tak bardzo będzie potrzebować w tym momencie.

Majka uświadomi sobie, że została zupełnie sama. Jeszcze niedawno to Tomek i Mateusz rywalizowali o jej względy. Teraz role się odwrócą. Kubicki wróci do Justyny, a Mostowiak zainteresuje się Bogną. Wygląda na to, że teraz to Majka będzie musiała walczyć o uwagę mężczyzn.