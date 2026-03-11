"M jak miłość". Natrętna lekarka zastawi pułapkę na Rogowskiego!

M jak miłość odcinek 1920. Rogowski o krok od zdrady w nowym sezonie

Fani produkcji nie dowiedzą się w zbliżającym się epizodzie, czy małżeństwo Rogowskich ostatecznie legnie w gruzach, jednak widmo niewierności stanie się niezwykle wyraźne. Poufałe zachowanie nowo zatrudnionej lekarki z przychodni w Lipnicy wzbudzi ogromne kontrowersje wśród najbliższego otoczenia. Doktor Dobrzańska zacznie jawnie ignorować profesjonalne zasady, dążąc do zacieśnienia więzi ze swoim przełożonym. Sytuację błyskawicznie przeanalizuje Agnes, odtwarzana przez Amandę Mincewicz, która natychmiast zauważy niepokojące zainteresowanie kardiolożki jej ojcem.

M jak miłość odcinek 1920. Marysia przejrzy plany Joanny wobec Artura

Żona lekarza, grana przez Małgorzatę Pieńkowską, również zorientuje się w nieczystej grze młodszej rywalki. Kobieta wyczuje intuicyjnie, że niedawno przyjęta pracownica kompletnie straciła głowę dla jej męża i planuje go zdobyć za wszelką cenę. Podejrzenia Marysi urosną do gigantycznych rozmiarów, gdy zaobserwuje ciągłe próby szukania kontaktu fizycznego przez Joannę w miejscu pracy. Czarę goryczy przeleje informacja o prywatnym zaproszeniu na wieczór, które podwładna wystosuje do przełożonego, tłumacząc to rzekomą potrzebą wsparcia przy remoncie mieszkania.

Zauroczenie w M jak miłość. Rogowski ulega czarowi młodej lekarki

Niczego niepodejrzewający bohater Roberta Moskwy bez wahania wkroczy w starannie przygotowaną intrygę swojej podwładnej. Naiwnie przyjmie tłumaczenia kobiety, która stwierdzi, że brakuje jej męskiej ręki do prostych prac domowych. Joanna z powodzeniem wmówi przełożonemu całkowitą bezradność wobec obsługi śrubokręta i konieczność pomocy przy wieszaniu ramek z fotografiami na ścianach. Lekarz poczuje się potrzebny i postanowi wesprzeć koleżankę z pracy w tych prozaicznych czynnościach.

Uwodzicielski wzrok atrakcyjnej kardiolożki całkowicie obezwładni doświadczonego medyka, prowadząc go na skraj poważnego błędu. Zdeterminowana intrygantka natychmiast dostrzeże swoją władzę nad żonatym mężczyzną i z satysfakcją zacznie z niej korzystać. Zupełnie nie będzie jej przeszkadzać ogromna przepaść pokoleniowa między nimi, choć pod względem metryki doświadczony szef mógłby z powodzeniem pełnić rolę jej rodzica.

Finał spotkania Rogowskiego i Joanny. Emocje w M jak miłość

Finał tego kameralnego spotkania przyniesie ogromne napięcie. Po wykonaniu domowych obowiązków gospodyni spróbuje zatrzymać gościa, oferując mu swój kulinarny specjał rodem ze słonecznej Italii. W tym krytycznym momencie rozsądek weźmie górę nad pożądaniem i Artur zdecyduje się w pośpiechu opuścić mieszkanie. Sytuację skomplikuje jednak pożegnalny gest, podczas którego mężczyzna ewidentnie pochyli się do namiętnego pocałunku. Zagadka jego wierności i ewentualnej recydywy w kwestii zdrad małżeńskich zostanie rozwiązana dopiero we wtorek, 24 marca 2026 roku o godzinie 20.55, w wiosennej transzy epizodów emitowanej na antenie TVP2.

