M jak miłość. Morderca Sowińskiego zaatakuje Kasię! Mariusz straci panowanie nad sobą

"M jak miłość", odcinek 1948. Problemy Sanockich po morderstwie Sowińskiego

Emisja 1948. epizodu "M jak miłość" przyniesie eskalację konfliktów w rodzinie Sanockich, ponieważ brutalna śmierć kochanka nie uspokoi sytuacji. Kasia nieustannie będzie zatajała istotne fakty dotyczące ojcostwa swojej córki przed obecnym mężem oraz byłym partnerem, Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski). Utrzymywanie tak poważnej tajemnicy wciąż będzie rujnować jej spokój i negatywnie wpływać na codzienne życie.

Mariusz doskonale zda sobie sprawę z nieszczerości partnerki i szybko zrozumie teorię o związku tych kłamstw z jej nagłą chęcią wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna z łatwością połączy zachowanie kobiety ze sprawą Sowińskiego, którego wcześniej pozbawił życia w napadzie furii, nie dając mu nawet dojść do słowa. Rosnąca frustracja ostatecznie pchnie go do bezpośredniego ataku na Kasię.

25

Furia Mariusza w 1948. odcinku "M jak miłość". Sanocki znowu użyje siły

Brak kontroli nad emocjami sprawi, że Sanocki zacznie przejawiać coraz większą agresję, co natychmiast wywoła uzasadnione przerażenie u jego żony. Kasia będzie miała pełne podstawy do obaw, gdyż morderca Aleksandra udowodni już swoją całkowitą nieobliczalność. Widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy nad życiem Sanockiej zawiśnie widmo podzielenia losu zamordowanego wcześniej mężczyzny.

W nadchodzącym 1948. odcinku hitu stacji TVP2 agresor straci resztki panowania nad sobą i rzuci się na Kasię. Czy wzburzony mąż da jej możliwość wytłumaczenia sytuacji? Chociaż usłyszenie prawdy z ust Sanockiej prawdopodobnie tylko pogorszyłoby jej dramatyczne położenie.

Olek pozna mroczny sekret Kasi w nowym odcinku "M jak miłość"

Kasi uda się przetrwać to niebezpieczne starcie z mężem, ponieważ Mariusz ostatecznie nie zdecyduje się na kolejne zabójstwo, wciąż darząc żonę uczuciem. Oprawcy nie łączyły wcześniej z jej kochankiem żadne bliższe relacje. Mimo chwilowego ocalenia życia przed wściekłym partnerem, Sanocka absolutnie nie będzie mogła czuć się bezpiecznie i spokojnie.

Prawdziwe kłopoty rozpoczną się w 1948. odcinku, gdy Aneta (Ilona Janyst) pod wpływem mieszanki alkoholu i leków przypadkowo wyjawi skrzętnie skrywaną tajemnicę Olkowi (Maurycy Popiel). Zszokowany Chodakowski natychmiast zażąda od kobiety, aby przestała kluczyć i przedstawiła autentyczną wersję wydarzeń Jakubowi oraz Mariuszowi.

Sytuacja stanie się niezwykle poważna, ponieważ w związku ze zniknięciem Sowińskiego to właśnie Olek wyrośnie na głównego podejrzanego w prowadzonym śledztwie. Wyjawienie prawdy mogłoby diametralnie zmienić kierunek działań służb. Dodatkową komplikacją będzie odnalezienie przez Jakuba naszyjnika Kasi w opuszczonym mieszkaniu Aleksandra. Fani serialu wkrótce przekonają się, czy Chodakowska ostatecznie wyda znajomą.

Kiedy oglądać 1948. odcinek serialu "M jak miłość" w TVP2?

Fani produkcji będą mogli śledzić rozwój tych niezwykle dramatycznych zdarzeń we wtorek, 13 października 2026 roku. Telewizja Polska zaplanowała emisję 1948. odcinka "M jak miłość" o godzinie 20.50 na ogólnopolskiej antenie stacji TVP2.