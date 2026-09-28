Hotel Paradise rusza z 14. sezonem! Edyta Zając wita się z rajskiej lokalizacji

Hotel Paradise. Edyta Zając na planie 14. sezonu

Edyta Zając kolejny raz zameldowała się na planie hitowego reality show. Gwiazda stacji TVN7 wrzuciła do sieci kadr z egzotycznej podróży, ale celowo nie ujawniła, gdzie zrobiono fotografię. Jej najnowszy wpis w mediach społecznościowych wyraźnie sugeruje, że rozpoczęły się prace nad kolejną odsłoną produkcji.

Ponownie zawitałam do Raju🦋 @hotelparadise.tvn7I choć jeszcze nie zdradzę Wam, gdzie jesteśmy tym razem, to napiszę….jest pięknie, gorąco i niesamowicie.Będę Wam regularnie wysyłać stąd piękne słońce i dużo dobrej energii☀️🥥🌴

Gospodyni formatu przekazała tym samym widzom kolejną garść informacji na temat nadchodzącego sezonu. Wciąż jednak tajemnicą pozostaje to, w jakim zakątku świata nagrywane są nowe odcinki. Ekipa produkcyjna do tej pory milczy w kwestii lokalizacji.

Hotel Paradise. 14. edycja powstaje w tropikach

Post opublikowany przez Edytę Zając jest jasnym dowodem na to, że randkowe reality show doczeka się kontynuacji. Nie tak dawno twórcy formatu szukali chętnych do udziału w nowej edycji, a teraz docierają do nas wieści prosto z planu zdjęciowego. Pewne jest, że w luksusowej willi pojawi się nowa ekipa singli, która powalczy o miłość i wielkie pieniądze. Nazwiska uczestników poznamy jednak nieco później.

Hotel Paradise. Kiedy premiera 14. edycji?

Główną zagadką dla fanów pozostaje w tej chwili państwo, w którym realizowane są nagrania. Edyta Zając konsekwentnie trzyma język za zębami i zdradziła tylko, że na miejscu panuje „piękna, gorąca i niesamowita” aura.

Znak zapytania stoi także przy dacie premiery nowych odcinków „Hotelu Paradise”. Obecnie widzowie śledzą losy bohaterów 13. sezonu, jednak zdjęcie prowadzącej dowodzi, że maszyna produkcyjna ruszyła pełną parą. Fanom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych wieści o lokalizacji, dacie premiery oraz nowych twarzach w programie.