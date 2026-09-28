Artur wyprowadzi się od Mostowiaków w "M jak miłość". Marysia zatęskni za niewiernym mężem

Artur wyprowadzi się z domu Mostowiaków w „M jak miłość”

W 1947 odcinku serialu „M jak miłość” widzowie zobaczą długo oczekiwany zwrot akcji. Niewierny Artur zniknie wreszcie z domu Mostowiaków. Do tej pory Rogowski wracał tam po każdej zdradzie, próbując zachowywać się, jakby nic się nie stało. Sytuacja zmieni się diametralnie, gdy Marysia przyłapie go na kolejnym gorącym uczynku z Joanną w ich przychodni.

Początkowo to Rogowska nie wytrzyma napięcia i wyjedzie, nie mogąc spojrzeć w oczy rodzinie i zdradzieckiemu mężowi, który w ślad za nią przyjedzie do Grabiny. Ostatecznie żona wróci do domu, ale będzie twardo obstawać przy swoim, co w 1947 odcinku popchnie Artura do decyzji o wyprowadzce z rodzinnego gniazda Mostowiaków.

Marysia zacznie tęsknić za Arturem. Co wydarzy się w 1947 odcinku?

W 1947 odcinku „M jak miłość” nastąpi nieoczekiwany przełom w emocjach Marysi. Porzucona żona zacznie odczuwać silną tęsknotę za mężem, który właśnie się wyprowadził. Poczucie pustki skłoni ją nawet do rozważań nad kolejnym powrotem do niewiernego Artura. Szala będzie mogła przechylić się na jego korzyść, gdyż Rogowski zadeklaruje gotowość do podjęcia terapii i walki o uratowanie małżeństwa.

Samotność w wielkim domu, w którym spędzili mnóstwo lat, okaże się dla Marysi trudna do zniesienia. Brak obecności męża zostanie zauważony również przez Barbarę (Teresa Lipowska). Nestorka rodu dostrzeże cierpienie córki i w tajemnicy zacznie delikatnie namawiać ją do wybaczenia zięciowi i dania mu kolejnej szansy na odbudowę relacji.

Joanna wkroczy do akcji w 1947 odcinku „M jak miłość”

Kiedy wydawać by się mogło, że małżeństwo Rogowskich ma szansę na ratunek, do gry ponownie wkroczy Joanna. W 1947 odcinku „M jak miłość” lekarka postanowi zawalczyć o Artura, którego po rozstaniu z Marysią uzna niemal za swojego. Zdeterminowana Dobrzańska pojawi się przed domem Mostowiaków, żądając konfrontacji ze zdradzoną żoną.

Joanna stanowczo zażąda od Marysi, by ta usunęła się w cień i ostatecznie oddała jej męża. Kochanka będzie przekonana, że Artur kocha wyłącznie ją, i bez skrupułów oświadczy, że to Rogowska jest jedyną przeszkodą na drodze do ich wspólnego szczęścia. Ta konfrontacja może przynieść ostateczne rozwiązanie sporu.

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- Artur kocha tylko mnie! - wykrzyczy jej Joanna.

Kiedy 1945 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Najbliższy, 1945 odcinek serialu „M jak miłość” widzowie będą mogli obejrzeć w poniedziałek, 12 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.