Kryzys w małżeństwie Rogowskich. Artur ujawni prawdę o swoim romansie w 1945. odcinku "M jak miłość"?

Ujawnienie romansu w 1945. odcinku M jak miłość. Marysia opuści Grabinę

Romans Artura i Joanny w 1945. odcinku "M jak miłość" przestanie być tajemnicą tylko dla Agnes (Amanda Mincewicz). Prawda o niewierności wyjdzie na jaw, gdy Marysia osobiście nakryje parę kochanków w przychodni. Świadkami tej kompromitującej sytuacji będzie również Judyta (Paulina Chruściel) i jej ojciec Karol (Stanisław Brejdygant). Zdrada ta będzie szczególnie bolesna, gdyż nie będzie to pierwszy raz, bo Artur posuwał się już do takich czynów – wcześniej miał romans z Teresą (Dominika Łakomska).

To odkrycie będzie dla Rogowskiej potężnym ciosem, który niemal doprowadzi ją do utraty zdrowia. Jak informuje portal swiatseriali.interia.pl w przypływie wściekłości Marysia zemści się na niewiernym mężu, po czym zostawi matce list pożegnalny i opuści Grabinę. Kobieta urwie wszelki kontakt z rodziną, nie informując ich o powodach swojego nagłego zniknięcia.

Czy Artur wyzna prawdę Barbarze, Basi i Natalce w 1945. odcinku M jak miłość?

Sytuacja w domu Mostowiaków stanie się napięta, gdy Artur wróci, a Marysi nie będzie. Barbara, przeczuwając kryzys w małżeństwie córki, zacznie się coraz bardziej niepokoić, zwłaszcza że nikt nie będzie mógł się z nią skontaktować. Zniknie bez śladu, nie szukając nawet tak naprawdę schronienia u Judyty.

W obliczu tych wydarzeń pojawia się pytanie, czy Artur w 1945. odcinku "M jak miłość" przyzna się do winy przed Barbarą, Basią (Karina Woźniak) i Natalką (Dominika Suchecka). Agnes, która dotąd chroniła sekret ojca, również stanie przed dylematem, czy milczenie będzie miało jeszcze sens.

Artur uniknie konsekwencji przed ślubem Natalki w 1945. odcinku M jak miłość?

Wygląda na to, że w 1945. odcinku "M jak miłość" Artur ponownie uniknie poważnych konsekwencji w gronie rodziny. Zbiegnie się to w czasie ze zbliżającym się ślubem Natalki, na którym obecność Rogowskich będzie oczekiwana.

W kolejnym, 1946. odcinku, Marysia, mimo rozpadającego się małżeństwa, zaangażuje się w przygotowania ślubne, ukrywając przed Natalką własny dramat. Mimo pozorów normalności, jej stosunek do wiarołomnego męża pozostanie nieugięty.

Kiedy premiera 1945. odcinka M jak miłość?

Najnowszy, 1945. odcinek serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

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