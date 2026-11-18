„M jak miłość”, odcinek 1964. Marysia zremontuje sypialnię po odejściu Artura

W 1964 odcinku „M jak miłość” widzowie zobaczą wielką przemianę Marysi. Bohaterka ostatecznie zaakceptuje fakt, że Artur zostawił ją dla młodszej Joanny, z którą sama go wcześniej przyłapie. To bolesne doświadczenie uświadomi jej, że mąż po raz kolejny postawił na kochankę. Zdradzona kobieta porzuci jednak rozpacz i weźmie sprawy w swoje ręce. Pierwszym krokiem Rogowskiej będzie złożenie pozwu rozwodowego, co otworzy przed nią zupełnie nowy etap pełen życiowych zmian.

W nadchodzącym, 1964 odcinku „M jak miłość” proces ten Marysia zacznie od zadbania o własny komfort psychiczny oraz najbliższą przestrzeń. Aby pozbyć się wspomnień o niewiernym Arturze, które dotychczas towarzyszyły jej każdego dnia, kobieta postanowi wyremontować ich wspólną sypialnię. Rogowska całkowicie odświeży pokój, przemaluje ściany na znacznie cieplejsze barwy i wypełni całe pomieszczenie swoimi ulubionymi kwiatami.

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Metamorfoza Rogowskiej w 1964 odcinku „M jak miłość” zszokuje Basię

Tak radykalna zmiana w 1964 odcinku „M jak miłość” wywoła ogromne zaskoczenie u Basi, która jeszcze chwilę wcześniej będzie bardzo niepokoiła się kondycją psychiczną matki. Marysia będzie miewać bowiem chwile poprawy nastroju, ale zdecydowanie dominowały u niej momenty załamania. Teraz jednak ten trudny okres przejdzie do historii, a wraz z odnowioną sypialnią narodzi się zupełnie nowa Marysia.

Podczas 1964 odcinka „M jak miłość” na twarzy Rogowskiej w końcu zagości szczery, dawno niewidziany uśmiech. Odświeżenie sypialni wpłynie na nią tak pozytywnie, że bohaterka zdecyduje się również na zmianę własnego wizerunku i przestanie narzekać na swoje zaniedbanie. Kobieta zachwyci wyglądem w nowych, wielobarwnych strojach, które świetnie wydobędą jej urodę. Zastąpią one ponure i ciemne ubrania, odzwierciedlające jej dawny przygnębiający nastrój, po którym nie pozostanie już żaden ślad.

Nowi adoratorzy Marysi w 1964 odcinku „M jak miłość”. Kto pojawi się u jej boku?

Przemiana w 1964 odcinku „M jak miłość” sprawi, że uśmiechnięta Marysia ponownie otworzy się na kontakty towarzyskie. Kobieta pójdzie w towarzystwie Barbary (Teresa Lipowska) na cmentarz, gdzie spotka panią Dankę (Katarzyna Chrzanowska). Córka Mostowiakowej będzie potrafiła swobodnie rozmawiać ze znajomą i naturalnie się przy tym uśmiechać, co sprawi ogromną radość samej seniorce rodu.

Wydarzenia z 1964 odcinka „M jak miłość” będą zaledwie wstępem do kolejnych rewolucji w życiu odmienionej Marysi. Wkrótce w jej codzienności pojawi się szansa na nowe uczucie, a o względy Rogowskiej zacznie zabiegać nie jeden mężczyzna, jak bywało w przeszłości, lecz kilku. Oprócz Jerzego Wielickiego (Marcin Kwaśny), w otoczeniu bohaterki pojawią się dwaj nowi mężczyźni, w których wcielą się Dariusz Wnuk oraz Michał Milowicz.

Kiedy oglądać 1964 odcinek „M jak miłość” w TVP2? Data emisji

Telewizyjna premiera 1964 odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się we wtorek, 8 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.