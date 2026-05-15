"M jak miłość". Martyna mówi „dość” Jakubowi. Uczucia wzięły górę przed finałem sezonu

Emocje sięgają zenitu w 1935. odcinku „M jak miłość”

Relacja między Martyną a Jakubem z „M jak miłość” niebawem zawiśnie na włosku. W nadchodzącym epizodzie lekarka uświadomi sobie, że Karski to dla niej ktoś więcej niż tylko sprawdzony przyjaciel. Niestety, mężczyzna wciąż nie potrafi odciąć się od przeszłości i nieustannie przywołuje w rozmowach dawną żonę, Kasię, co rodzi potężne napięcie.

Moment, w którym Martyna (Magdalena Turczeniewicz) odkryje prawdę o swoich uczuciach

Prawdziwy przełom nastąpi tuż przed wyjazdem pary na roczek Zuzi, ich wspólnej chrześnicy. Przed domem Jakub z naturalną troską zasugeruje przyjaciółce zmianę lekkiego ubrania na ciepłą kurtkę, co nagle obudzi w niej głęboko uśpione uczucia. Właśnie ten drobny, opiekuńczy gest sprawi, że kobieta wpadnie w panikę, zdając sobie sprawę z ponownego, ryzykownego zaangażowania emocjonalnego.

19

„- Zapytałeś kiedyś, czego ja chcę?”

Tymi słowami, wzbogaconymi wymownym spojrzeniem, Martyna spróbuje przekazać Jakubowi, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Do Karskiego w końcu zacznie docierać, że pod maską przyjaźni kryje się coś znacznie głębszego.

Aktor Krzysztof Kwiatkowski o przyszłości Jakuba w „M jak miłość”

Odtwórca roli Jakuba zasugerował w kulisach serialu, że jego bohater stanie przed niezwykle trudnym wyborem. Karski będzie musiał zdecydować: tkwić w cieniu Kasi czy zaryzykować nową drogę z Martyną.

„- Jakub zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli chcą przejść dalej i swoją relację rozwijać, muszą definitywnie zamknąć historie poprzednie. Jakub próbuje zamknąć historię z Kasią, co nie jest łatwe... Życie pędzi nieubłaganie i też nie wiadomo, ile Martyna jest w stanie na Jakuba czekać, więc Jakub zdaje sobie sprawę z tego, że musi tę decyzję podjąć jak najszybciej.”

Konflikt tuż przed wyjazdem w finałowym odcinku „M jak miłość” przed wakacjami

Napięcie sięgnie zenitu, gdy para będzie opuszczać dom, by zdążyć na urodziny. Karski, zdezorientowany reakcją przyjaciółki, spróbuje wyjaśnić sytuację, lecz to tylko pogorszy sprawę.

„- Słuchaj przepraszam jeśli może przekroczyłem jakieś twoje granice, ale założyłem, że jesteśmy kumplami...”

„- Właśnie, jesteśmy kumplami, nie? Więc nie musisz mnie przepraszać! Nie musisz mnie ubierać! Nie musisz o mnie dbać! Nie jestem małą dziewczynką! Nie musisz się mną opiekować, jakoś od dawna daję sobie świetnie radę!”

„- Wiem, nie wątpię. Ale nie wiedziałem, że ty to tak odbierasz... Narzucam ci się? To może jest jakaś moja skaza. Narzucałem się Kaśce, narzucam się tobie!”

„- Nie, nie! Nie stawiaj mnie w jednym rzędzie z Kaśką!”

„- Wiem... To jest zupełnie co innego. Przepraszam...”

„- No widzisz znowu mnie przepraszasz! Nie musisz mnie przepraszać! Nic nie zrobiłeś złego! Daj to! Pojadę sama, co?”

„- Tego chcesz?”

„- Nie wiem... Może tak będzie najlepiej. Zróbmy sobie jakąś przerwę! Odpocznijmy od siebie!”

Zakończenie sezonu „M jak miłość” przyniesie drastyczne zerwanie kontaktów z inicjatywy roztrzęsionej Martyny. Ostra wymiana zdań i samotny odjazd kobiety to ostatnie kadry z udziałem tej pary przed długą przerwą. Widzowie dowiedzą się o dalszych losach tej skomplikowanej relacji dopiero w jesiennej ramówce w 2026 roku.