"M jak miłość". Majka bawi się uczuciami Mateusza. Zaskakujące wyznanie i próba pocałunku

M jak miłość: Majka perfidnie wykorzystuje Mateusza w 1947 odcinku

Zakochany bez pamięci Mateusz nie mógł gorzej ulokować swoich uczuć. W 1947 odcinku "M jak miłość" Majka użyje go jako narzędzia w swoich gierkach z Tomkiem. Powód? Kubicki znów ją wystawi. Całą sobotę poświęci swojemu małemu synkowi i byłej kochance, Justynie, spychając Majkę na margines. Co gorsza, to właśnie Tomek poprosi Mateusza, by zawiózł Majkę do jej matki do Kozienic, dając jasno do zrozumienia, że nowa rodzina jest teraz dla niego priorytetem.

W 1947 odcinku "M jak miłość" rozwścieczona Majka postanowi zemścić się na Tomku, używając do tego Mateusza. Zacznie ostentacyjnie flirtować z przyjacielem, a podczas pobytu w Kozienicach zaprowadzi go nawet w miejsce, gdzie randkowała z Tomkiem.

- Moje ulubione miejsce... Przychodziłam tu jako dzieciak. Potem na wagary, pierwsze randki...Byłam tu na pierwszym spacerze z Tomaszem. Już oficjalnie jako para. Magicznie nie? Cisza, spokój. Trochę jakby świat stał w miejscu...

25

- Ja też w Grabinie miałem takie swoje miejsce nad wodą. Też wagary, randki... Działo się...

- Randki z byłą żoną? A czemu właściwie się rozstaliście? - Majka zacznie wypytywać Mateusza o małżeństwo z Lilką (Monika Mielnicka).

- Zostawiła mnie...

- Ciebie?

- Wiesz, to była taka szkolna miłość. To się nie miało prawa udać - wyjaśni Mostowiak.

M jak miłość: Majka podrywa Mateusza, by wzbudzić zazdrość w 1947 odcinku

Zachowanie Majki w 1947 odcinku "M jak miłość" będzie wręcz żałosne. Mimo zdrady Tomka z Justyną i jego nowej roli wzorowego ojca, dziewczyna nadal z nim jest, jednocześnie wciągając Mateusza w swoje toksyczne gierki. Sama nie wie, czego chce od życia z Tomkiem, a dodatkowo mąci w głowie zakonserwowanemu w niej Mostowiakowi.

- Nie wierzysz, że można być z kimś przez całe życie? - zapyta nagle Majka, nie spodziewając się, co usłyszy od Mateusza. - Chyba jeśli tylko trafisz na właściwą osobę... - Mostowiak zbliży się do przyjaciółki, w której jest zakochany, lecz ona znów go odepchnie. - Dobra, chodźmy... Zaraz Tomasz pomyśli, że podrywasz mu laskę... - Przecież ustaliliśmy, że nie jesteś w moim typie - tak Mateusz obróci wszystko w żart. - A ty w moim trochę tak... - wypali nagle Majka, która w 1947 odcinku "M jak miłość" sama nie będzie wiedziała, z kim chce być!

M jak miłość odc. 1947: Data emisji

Premierę 1947 odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowano na poniedziałek, 12 października 2026 roku. Epizod zostanie wyemitowany o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

M jak miłość. Paweł rzuci się na Artura! Marysia nigdy mu nie wybaczy?