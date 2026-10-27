"M jak miłość". Będzie rozwód Rogowskich! Zdradzona Marysia podejmie decyzję - WIDEO

"M jak miłość", odcinek 1953. Marysia podejmuje ostateczną decyzję w sprawie Artura

Formalne zakończenie małżeństwa Rogowskich staje się jedynie kwestią czasu, gdyż w 1953. odcinku "M jak miłość" dawne relacje między małżonkami okażą się nie do odbudowania. Wypoczynek na Mazurach da okłamywanej i zdradzonej kobiecie szansę na chłodną ocenę romansu męża z Joanną (Dominika Sakowicz). Rogowska przeanalizuje szokujące słowa rywalki o planach wspólnej ucieczki z Grabiny oraz o tym, że partner darzy uczuciem wyłącznie kochankę, a przy żonie trzymała go tylko litość.

W 1953. odcinku "M jak miłość" bohaterka zrozumie, że dalsze trwanie u boku męża i walka o ten związek nie mają sensu z powodu wygaśnięcia wzajemnego uczucia. Mimo że jej własna miłość do partnera nie minie, kobieta będzie pewna jego zakochania w Joannie i wyrazi pełną gotowość na rozwód z Arturem.

1953. odcinek "M jak miłość". Zdradzona Marysia odrzuca terapię i traci zaufanie do Artura

Chociaż w 1953. odcinku "M jak miłość" Rogowska definitywnie skreśli możliwość powrotu do niewiernego partnera, da sobie jeszcze chwilę na ostateczne przypieczętowanie rozwodu. Podczas mazurskiej wizyty Judyty wyzna jej, że zaufanie do małżonka zostało bezpowrotnie zniszczone, gdyż relacja z Joanną to kolejny taki występek. Przed laty Rogowski wdał się przecież w fatalny w skutkach romans z prawniczką Teresą Drawicz (Dominika Łakomska). Nawet pobyt z dala od Grabiny w 1953. odcinku "M jak miłość" nie ukoi ogromnego bólu zdradzonej żony, która pogubi się w planach na swoją dalszą przyszłość.

Załamana Marysia nie zamierza kryć swojego cierpienia przed przyjaciółką i wyzna jej wprost: „Obraz nędzy i rozpaczy, co? Całe życie byłam rozsądna, a teraz ten rozsądek w niczym mi nie pomaga”.

„A powiedz mi, myślałaś już o tym, co dalej?” – zapyta ją towarzyszka.

Rogowska w odpowiedzi przedstawi swoje dylematy: „Rozstanie, rozwód czy próba uporządkowania tego, co zostało po moim małżeństwie”.

Judyta zasugeruje rozważenie powrotu do męża pod warunkiem istnienia wiary w ten związek, mówiąc: „Ale są pary, które przez to przechodzą. Walczą o siebie, idą na wspólną terapię. Jakoś się dogadują...”.

Mimo tych sugestii w 1953. odcinku "M jak miłość" zdradzona żona coraz mocniej skłania się ku ostatecznemu rozstaniu. Uzna, że żadna terapia małżeńska nie przyniesie rezultatów wobec zakochania Artura w innej kobiecie. Swoje stanowisko podsumuje słowami: „Ale to nie jest pierwszy raz... Myślę, że trudno mi będzie zaufać Arturowi...”.

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Judyta radzi Marysi w 1953. odcinku "M jak miłość". Zapadnie decyzja o rozwodzie

W 1953. odcinku "M jak miłość" przyjaciółka nie będzie naciskać na ratowanie rodziny i powrót do niewiernego męża, ale przestrzeże Marysię przed składaniem pozwu rozwodowego pod wpływem chwili. To właśnie ta rozmowa na Mazurach otworzy Rogowskiej oczy i przygotuje ją na zupełnie nowy etap życia. Judyta przekaże jej ważną wskazówkę: „Marysia, proszę cię o jedną rzecz... Cokolwiek postanowisz, nie podejmuj decyzji pochopnie. Daj sobie czas. Ta decyzja to jest proces. Musisz to czuć, musisz być tego pewna...”.

Finał małżeństwa Rogowskich w serialu "M jak miłość" nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni. Niewykluczone, że widzowie zobaczą rozwód Marysi i Artura jeszcze w ostatnich tegorocznych odsłonach produkcji.

Kiedy oglądać 1953. odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Telewizyjna premiera 1953. odcinka "M jak miłość" odbędzie się w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.