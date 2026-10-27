Pierwsza miłość, odcinek 4280. Pogrążona w nałogu Emilka zawali pracę, a Śmiałek tak tego nie zostawi

Emilka z "Pierwszej miłości" nie radzi sobie z rozstaniem w 4280. odcinku

Nowy związek Bartka z Iloną (Sylwia Gola) wciąż stanowi dla Emilki źródło ogromnego bólu. Chociaż jeszcze w 4274. odcinku "Pierwszej miłości" kobieta przekonywała byłego partnera, że życzy mu jak najlepiej, tak naprawdę cały czas bardzo cierpi po stracie ukochanego. Sytuacji nie poprawiła nawet próba zbliżenia się do nowej wybranki mężczyzny, ponieważ w pewnym momencie Emilka straciła panowanie nad sobą i wykrzyczała rywalce prosto w twarz całą prawdę o swoich odczuciach.

Narastające poczucie osamotnienia zaczyna coraz wyraźniej rujnować jej codzienność. Już w 4271. odcinku bohaterka miała problemy ze skupieniem w pracy i śniła o tym, że Bartek do niej wraca. Z równowagi ostatecznie wyprowadził ją widok Norberta, który czule wtulał się w Ilonę. Gdy na domiar złego zajęte własnymi sprawami przyjaciółki nie znajdą dla niej czasu, Emilka zacznie regularnie szukać pocieszenia w winie.

"Pierwsza miłość" odcinek 4280. Emilka zawali obowiązki zawodowe przez alkohol

W nadchodzącym, 4280. odcinku "Pierwszej miłości", kryzys bohaterki przybierze na sile. Emilka zacznie dzień z silnym kacem, przez co nie dotrze do pracy na czas. Kobieta nie przyzna się jednak do swojej niedyspozycji, lecz postanowi symulować chorobę przed współpracownikami. Widząc jej stan, Jurek podejmie decyzję o odesłaniu podwładnej do domu. Bohaterka nie przeznaczy jednak wolnego dnia na regenerację sił, tylko ponownie otworzy butelkę wina, używając trunku jako jedynego lekarstwa na trudne emocje.

Śmiałek skonfrontuje się z pijącą córką w 4280. odcinku "Pierwszej miłości"

Destrukcyjne nawyki kobiety nie umkną uwadze jej ojca. Kiedy Śmiałek nakryje córkę z butelką wina w ręku, natychmiast wyrazi swoje głębokie zaniepokojenie całą sytuacją. Mężczyzna nie ma zamiaru przymykać oka na ewidentny problem, widząc, jak alkohol przejmuje władzę nad jej życiem, i wprost zakomunikuje Emilce, że zmierza prosto ku przepaści. Bohaterka stanie w obliczu poważnego kryzysu, w którym z jednej strony wciąż opłakuje odejście Bartka, a z drugiej coraz bardziej rujnuje swoją własną codzienność. Ojciec podejmie próbę wstrząśnięcia córką, jednak pozostaje zagadką, czy jego przestrogi przyniosą jakikolwiek skutek.

"Pierwsza miłość" odcinek 4280. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz online?

Premierowa emisja 4280. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Wszystkie epizody są ponadto udostępniane widzom w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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