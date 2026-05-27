"M jak miłość". Koszmar Kasi. Za kłamstwa zapłaci wysoką cenę

Kłamstwo Kasi zgotuje jej piekło w następnym sezonie "M jak miłość"

Nadchodzący sezon popularnej produkcji zwiastuje potężne kłopoty dla Kasi, która dała się zaszantażować bezwzględnemu Sowińskiemu. Kobieta pod przymusem zgodziła się na spotkanie z przełożonym i w efekcie spędziła z nim noc. Sytuacja na tym się jednak nie kończy, gdyż ordynator grozi, że ujawni Mariuszowi tajemnicę dotyczącą biologicznego ojca ich pociechy. Co gorsza, dyrektor placówki medycznej postanowi uwikłać Kasię w swoją intrygę przeciwko Olkowi Chodakowskiemu (Maurycy Popiel).

Dopiero po wakacyjnej przerwie fani "M jak miłość" dowiedzą się, jak Kasia stała się pionkiem w niebezpiecznej grze Sowińskiego. Zobaczą też, jak wielką cenę poniesie za to, że oszukiwała swojego męża Mariusza oraz Jakuba Karskiego. Zamiast wyznać prawdę najbliższym, wybierze ucieczkę w kolejne kłamstwa i podda się manipulacjom dyrektora, tracąc przy tym szacunek do siebie samej.

Prawdziwy dramat Kasi rozpocznie się jesienią 2026 roku. Bohaterka znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, gdyż nawet jej wierna przyjaciółka Aneta (Ilona Janyst) odmówi dalszego tuszowania jej oszustw.

- Czasami jedna decyzja potrafi diametralnie zmienić nasze życie i naszą przyszłość. Myślę, że gdyby mogłaby cofnąć czas to zrobiłby to z miłą chęcią. Nie zdawała sobie sprawy jakie piekło zgotuje sobie tym kłamstwem i gdyby mogła to na pewno nie okłamywałaby Mariusza, Jakuba i wszystkich wokół. Pytanie tylko co przyniesie jej przyszłość i czy ktokolwiek wyciągnie do niej pomocną dłoń -

wyjaśnia aktorka w "Kulisach serialu M jak miłość".

19

Czy Kasia zostanie sama z córka w nowym sezonie "M jak miłość"?

Obecnie trwają prace nad epizodami, które trafią na ekrany jesienią 2026 roku. W materiałach udostępnianych przez Paulinę Lasotę pojawiają się nie tylko Mariusz i Jakub, ale również Zosia. To właśnie obecność córki da Kasi siłę, by przetrwać najgorsze chwile i powstrzyma ją przed skrajnymi decyzjami. Bohaterka ma pełną świadomość, że jeśli wyjdą na jaw jej romanse z Sowińskim oraz fakt, że to Jakub jest ojcem Zosi, jej małżeństwo z Mariuszem bezpowrotnie się rozpadnie.

Kiedy nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach 2026"?

Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów na antenie TVP2 dopiero od września, jednak stacja nie ogłosiła jeszcze oficjalnej daty premiery nowych odcinków. Zgodnie z przewidywaniami, 1937. epizod "M jak miłość" może zostać wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku, lub – w wariancie optymistycznym – już we wtorek, 1 września 2026 roku.