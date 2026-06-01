"M jak miłość" Kasia przed dramatycznym wyborem. Szantaż Sowińskiego zniszczy Olka i Anetę?

Kasia wrogiem Anety i Olka w nowych odcinkach "M jak miłość"

Sekrety Kasi staną się dla Aleksandra Sowińskiego doskonałą bronią. Mężczyzna już wcześniej wymusił na niej wspólną noc, a w kolejnych odcinkach zażąda kontynuowania tego układu. Oszustka zgodzi się na rolę kochanki dyrektora kliniki, obawiając się, że wyjawi on Mariuszowi i Jakubowi Karskiemu (Krzysztof Kwiatkowski) brutalną prawdę. Sowiński wie bowiem, że ojcem małej Zosi jest tak naprawdę były mąż Kasi.

W nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach Sowiński nie poprzestanie na zmuszaniu Kasi do uległości. Wykorzysta ją jako narzędzie do zniszczenia Olka Chodakowskiego. Dyrektor od dawna pragnie posłać ordynatora do więzienia, winiąc go za błąd w sztuce lekarskiej, który doprowadził jego siostrę Ewę (Karolina Dryzner) do trwałego kalectwa.

Zemsta Sowińskiego i Kasi uderzy w Olka Chodakowskiego w nowym sezonie "M jak miłość"

Dokładny plan Sowińskiego i rola, jaką odegra w nim Kasia, pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo jednak, że Olek i Aneta gorzko pożałują swojej wcześniejszej decyzji. Małżonkowie zrezygnowali ze zgłoszenia dyrektora na policję, gdy ten próbował wrobić Chodakowskiego w przyjmowanie łapówek. Chociaż lekarz przejrzał wtedy intrygę przełożonego, Sowiński wszystkiego się wyparł.

Dramatyczna decyzja Kasi w "M jak miłość". Kogo uratuje?

Życie w kłamstwie będzie kosztowało Kasię w nowym sezonie "M jak miłość" coraz więcej nerwów. Kobieta zrobi wszystko, by Mariusz nie dowiedział się o jej potajemnych spotkaniach z Sowińskim oraz o tym, kto naprawdę jest ojcem Zosi. Wskutek działań bezwzględnego dyrektora kliniki, Kasia znajdzie się w beznadziejnej sytuacji. Będzie musiała zdecydować: zniszczyć Olka i Anetę czy wyznać prawdę Mariuszowi i Jakubowi. Jeśli tajemnica o ojcostwie Karskiego wyjdzie na jaw, jej dotychczasowe życie legnie w gruzach. Jedno jest pewne – w tej intrydze wszyscy poniosą konsekwencje.

