"M jak miłość". Jabłoński zaplanuje potworny wypadek Magdy

Emisja 1925 odcinka "M jak miłość". Magda i Andrzej na celowniku przestępcy

Telewidzowie stacji TVP2 obejrzą mrożące krew w żyłach sceny, w których małżeństwo prawnika boleśnie odczuje skutki wspierania jego dawnej miłości. Budzyńscy początkowo nie zdają sobie sprawy ze skali zagrożenia, jakie niesie ze sobą konfrontacja z mężem Pauliny. Igor Jabłoński to kryminalista odpowiedzialny za utratę życia przez kilka osób, a także zleceniodawca brutalnego pobicia Kamila Gryca. Zdesperowany bandyta postanawia wyeliminować każdego przeciwnika, który stanie mu na drodze do zatrzymania żony. Bohaterowie nieświadomie wchodzą w drogę człowiekowi zdolnemu do najgorszych czynów.

Andrzej Budzyński w "M jak miłość" nie przyjmie łapówki od gangstera

Przestępca w pierwszej kolejności obierze sobie za cel adwokata reprezentującego interesy jego małżonki. Mężczyzna spotka się z Andrzejem i spróbuje przekonać go do współpracy przy pomocy ogromnej gotówki, sięgającej ponad miliona złotych. Podczas rozmowy Jabłoński złoży mu bezpośrednią propozycję korupcyjną.

- W tej aktówce jest równowartość pańskiej rocznej pensji. Plus mała premia. Proszę, teczka należy do pana... Chodzi o moją żonę. Dostałem właśnie informację o terminie rozprawy rozwodowej i - jak się pan pewnie domyśla - nie jestem z tego powodu szczęśliwy. Niech pan weźmie tę kasę i przekona moją żonę, żeby dała mi jeszcze jedną, ostatnią szansę... A ja się odwdzięczę. Jeszcze nawet bardziej.

Mecenas nie da się jednak w żaden sposób kupić ani przekonać do zdrady klientki.

- Paulina podjęła już decyzję. Następnym razem spotkamy się na sali sądowej!

Wobec takiego obrotu spraw kryminalista pożegna prawnika krótko, ale bardzo wymownie.

- Pański wybór… Pozdrowienia dla małżonki…

Odmowa adwokata sprawi, że rozwścieczony napastnik błyskawicznie przystąpi do realizacji alternatywnego scenariusza, który zakłada znacznie bardziej ostre rozwiązania.

Magda Budzyńska w "M jak miłość" pozna szokującą prawdę o uczuciach Pauliny

Ciemne chmury zbiorą się również nad nową relacją obu kobiet, które postanowią spotkać się na terenie klubu fitness. Żona prawnika szybko zorientuje się, że jej znajoma znajduje się na skraju wyczerpania nerwowego z powodu nieustannego nękania. Zastraszana kobieta wyzna Magdzie, że mimo wszystko wciąż odczuwa silną więź z mężczyzną.

- Igor wydzwania, nagrywa się... Codziennie dostaję kwiaty, prezenty. Nie przyjmuję ich, ale on śle następne! A wiesz, co jest w tym najgorsze? Że ja też za nim tęsknię… Za tym Igorem, którego pokochałam, zanim dowiedziałam się, kim tak naprawdę jest i do czego jest zdolny.

Budzyńska spróbuje racjonalnie wytłumaczyć całą sytuację i uspokoić przerażoną znajomą.

- Twój mąż udawał przed tobą innego człowieka, okłamywał cię… Spokojnie, wszystko się jakoś ułoży, zobaczysz…

Te racjonalne argumenty nie trafią jednak w ogóle do roztrzęsionej kobiety.

- Nie ułoży się, ja to wiem… Już po prostu nie wytrzymuję! W nocy nie śpię, a jak już zasnę, mam koszmary… On nigdy nie zostawi mnie w spokoju, nigdy!

Żona mecenasa zauważy gigantyczne sprzeczności w zachowaniu nowej przyjaciółki, co wzbudzi jej duży niepokój.

- Czekaj, bo ja się już gubię... Raz mi mówisz, że kochasz Igora, a teraz… Ty się go boisz?

Odpowiedź tylko dobitnie potwierdzi beznadziejne położenie życiowe kobiety.

- Nie zrozumiesz tego… Ty go nie znasz!

Magda postanowi zadać jej fundamentalne pytanie o dalszą przyszłość tego układu.

- Jesteś rozbita, wytrącona z równowagi – to rozumiem. Ale musisz odpowiedzieć sobie na jedno pytanie... Czy chcesz się od swojego męża uwolnić? Raz na zawsze?

Zastraszanie Pauliny w 1925 odcinku "M jak miłość". Jabłoński szantażuje żonę

Igor nie da za wygraną i zorganizuje intrygę, by wymusić na małżonce bezpośrednie spotkanie sam na sam. Mężczyzna rozpocznie rozmowę od składania fałszywych obietnic o całkowitej zmianie swojego dotychczasowego życia i ostatecznym odcięciu się od niebezpiecznego środowiska. Przestępca zadeklaruje gotowość do ratowania związku, mocno licząc na dawną naiwność partnerki. Powrót do domowego piekła oznaczałby dla niej jednak ciągłą egzystencję w panicznym strachu. Mąż wygłosi z pozoru poruszający monolog.

- Wiem, dlaczego odeszłaś… Domyślam się. Nigdy nie rozmawialiśmy o mojej przeszłości. Są pewne sprawy, o których ci nie mówiłem, żeby cię chronić. Wystarczy jedno twoje słowo i skończę z tym! Naprawdę… Jestem gotów zrobić to dla ciebie. Tylko wróć do mnie. Potrzebuję cię. Bez ciebie nic nie ma sensu...

Zmęczona latami kłamstw żona niezwykle stanowczo odrzuci te fałszywe zapewnienia.

- Za późno, Igor... Na wszystko jest za późno. Tego nie da się już posklejać

Zdecydowana reakcja natychmiast wywoła furię gangstera, który momentalnie zrzuci maskę pokrzywdzonego.

- Podjęłaś decyzję, chcesz rozwodu… I co dalej? Jak sobie poradzisz? Z czego będziesz żyć? Kto ci pomoże, poda rękę? Twój adwokat? Jego żona Magda? Załatwi ci pracę? Bardzo się zaprzyjaźniłyście… A może to tylko pretekst? Chcesz być z nią blisko, żeby jeszcze bliżej ci było do jej męża? Znaliście się wcześniej, prawda?!

Zszokowana gwałtownymi oskarżeniami Paulina spróbuje błyskawicznie powstrzymać jego atak.

- Dość tego!

Mężczyzna brutalnie wejdzie jej w słowo, przypominając niewygodne fakty z ich przeszłości.

- Siadaj! Jeszcze nie skończyłem! Wiem, że wtedy widziałaś, co się stało... U nas w ogrodzie. Wróciłaś kilka dni wcześniej…

Przerażona do granic możliwości kobieta pospiesznie złoży mężowi obietnicę milczenia.

- Nigdy nikomu o tym nie powiem...

Wówczas z ust Jabłońskiego padnie bezwzględne ultimatum stanowiące zagrożenie dla przyjaciół.

- Od tego czasu się zmieniłaś… I nie wiem, naprawdę nie wiem, czy nadal mogę ci ufać. Dlatego masz wybór, skarbie... Albo do mnie wrócisz albo twojej nowej przyjaciółce, Magdzie, przytrafi się jakiś nieszczęśliwy wypadek…

Rezygnacja z rozwodu w "M jak miłość". Paulina podejmie tragiczną w skutkach decyzję

Zakończenie tego pełnego emocji epizodu przyniesie widzom zupełnie nieoczekiwany obrót spraw. Załamana i zastraszona brutalnymi naciskami Paulina zjawi się w prywatnym apartamencie Budzyńskich, aby poinformować prawnika o swojej całkowitej kapitulacji w walce z mężem. Pogrążona w lęku kobieta oświadczy Andrzejowi odwołanie udzielonych pełnomocnictw, definitywnie rezygnując z prób wyrwania się z toksycznego środowiska kryminalisty.