Nigdy nie podlewaj roślin o tej porze podczas upałów. Nawadnianie w tym czasie tylko im zaszkodzi

Wielu ogrodników w upalne dni odruchowo sięga po konewkę, jednak niewłaściwe podlewanie może zaszkodzić roślinom.

Okazuje się, że kluczowa jest nie tylko ilość wody, ale przede wszystkim precyzyjnie wybrana pora nawadniania.

Błędy w harmonogramie podlewania prowadzą do marnowania zasobów i uszkodzeń, a nawet poparzeń liści.

Sprawdź, kiedy absolutnie nie wolno podlewać ogrodu, aby Twoje rośliny przetrwały lato w doskonałej kondycji.

Kiedy letnią porą słońce mocno grzeje, zauważamy, że nasze kwiaty więdną. Stąd naszą pierwszą myślą jest przyniesienie ulgi spragnionym roślinom. Zazwyczaj chwytamy wówczas za konewkę lub wąż ogrodowy i obficie podlewamy rośliny, a intuicja podpowiada nam, że im więcej wody, tym lepiej. Okazuje się jednak, że w upalne dni, zwłaszcza w określonych porach, nasze dobre intencje mogą przynieść roślinom więcej szkody niż pożytku. Wiedza o tym, kiedy nie podlewać, jest równie ważna, jak wiedza o tym, kiedy to robić. Sprawdź, kiedy nie nawadniać ogrodu, jeśli nie chcesz zaszkodzić roślinom.

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W tych porach nigdy nie podlewaj roślin

Największym błędem jest podlewanie ogrodu w środku dnia, zwłaszcza między godziną 11 a 17, gdy słońce operuje najmocniej. Wysoka temperatura sprawia, że znaczna część wody błyskawicznie paruje, zanim zdąży dotrzeć do korzeni. Rośliny nie są więc odpowiednio nawodnione, a my niepotrzebnie marnujemy wodę. Dodatkowo krople pozostające na liściach mogą przyczyniać się do powstawania uszkodzeń i poparzeń tkanek roślinnych. Nie jest również wskazane polewanie liści i kwiatów podczas największego nasłonecznienia. W takich warunkach rośliny są szczególnie wrażliwe, a wilgoć na częściach nadziemnych może sprzyjać rozwojowi chorób oraz osłabieniu ich kondycji.

Jaka pora jest najlepsza do podlewania roślin?

Jaka pora jest najlepsza na nawadnianie ogrodu? Doświadczeni ogrodnicy zalecają podlewanie wczesnym rankiem, najlepiej przed godziną 9. Wówczas gleba jest jeszcze chłodna, a woda ma czas wniknąć głęboko do strefy korzeniowej, zanim nadejdzie największy upał. Dopuszczalne jest również podlewanie wieczorem, po ustąpieniu wysokich temperatur, jednak nie powinno się robić tego zbyt późno, aby nadmierna wilgoć nie utrzymywała się przez całą noc.

W czasie upałów warto pamiętać, że lepiej podlewać rzadziej, ale obficie. Dzięki temu korzenie roślin rozwijają się głębiej i są bardziej odporne na okresowe niedobory wody. Odpowiednia pora podlewania może mieć równie duże znaczenie jak sama ilość dostarczanej wilgoci.

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