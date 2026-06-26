Bilety komunikacji publicznej wkrótce stanieją? Poseł chce wprowadzenia zerowej stawki VAT

Poseł domaga się informacji, czy rząd analizował wprowadzenie zerowej stawki VAT, co mogłoby znacząco obniżyć ceny biletów w całym kraju.

W interpelacji poruszono również kwestię, czy unijne przepisy pozwalają na taką zmianę i jakie rozwiązania podatkowe stosują inne państwa.

Marcin Józefaciuk pyta o skutki budżetowe ewentualnej obniżki oraz o wpływ cen biletów na problem wykluczenia komunikacyjnego.

Poseł pyta o zerowy VAT na bilety. Czy to sposób na rosnące koszty?

Wzrost kosztów funkcjonowania transportu publicznego bezpośrednio przekłada się na ceny biletów, co staje się coraz większym obciążeniem dla obywateli. W odpowiedzi na ten problem poseł Marcin Józefaciuk skierował do ministra finansów i gospodarki interpelację, w której pyta o możliwość wprowadzenia zerowej stawki podatku VAT na usługi publicznego transportu zbiorowego.

Zdaniem posła takie rozwiązanie mogłoby wesprzeć transport publiczny jako kluczowy element polityki społecznej i klimatycznej. W interpelacji zawarł pytania o to, czy resort finansów prowadził analizy dotyczące skutków takiej zmiany, jaki byłby jej wpływ na ceny biletów komunikacji miejskiej, autobusowej i kolejowej oraz jakie byłyby jej konsekwencje dla budżetu państwa.

Czy przepisy unijne pozwolą na obniżkę? Poseł chce znać ograniczenia prawne

Kluczową kwestią poruszoną w dokumencie jest zgodność proponowanego rozwiązania z prawem unijnym. Poseł Marcin Józefaciuk pyta wprost, czy obecne przepisy Unii Europejskiej umożliwiają zastosowanie stawki 0% VAT dla publicznego transportu zbiorowego, a jeśli nie, to jakie konkretnie ograniczenia prawne stoją na przeszkodzie.

W interpelacji znalazło się również zapytanie o to, czy ministerstwo analizowało rozwiązania funkcjonujące w innych państwach członkowskich UE w zakresie opodatkowania transportu publicznego. Poseł domaga się przedstawienia wyników takich analiz, co pozwoliłoby ocenić polskie regulacje na tle europejskim.

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Jakie są dalsze plany rządu?

Poseł zwraca uwagę, że wysokie ceny biletów mogą pogłębiać problem wykluczenia komunikacyjnego, szczególnie w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Dlatego pyta, czy resort finansów dysponuje analizami dotyczącymi wpływu cen na dostępność transportu dla mieszkańców tych obszarów.

W interpelacji padają również pytania o przyszłe działania rządu. Marcin Józefaciuk chce wiedzieć, czy ministerstwo rozważa inne mechanizmy podatkowe lub finansowe mające na celu obniżenie kosztów transportu publicznego oraz czy planowane są konkretne działania legislacyjne w tym zakresie i w jakim horyzoncie czasowym.

Poseł Marcin Józefaciuk w swojej interpelacji skierował do resortu finansów łącznie dwanaście pytań. Dotyczą one nie tylko potencjalnych skutków budżetowych i prawnych wprowadzenia zerowej stawki VAT, ale także przeprowadzonych konsultacji z samorządami oraz analiz dotyczących wpływu cen biletów na wykluczenie komunikacyjne.