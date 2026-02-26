Klan, odcinek 4667: decyzja Heniutki w sprawie wnuka spotyka się ze stanowczym sprzeciwem Bolka

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Klan" z pewnością dostarczył fanom sporej dawki emocji, serwując mieszankę zazdrości, nieoczekiwanych propozycji i dość intrygujących planów na przyszłość. Zuzka, kipiąc ze złości, ostatecznie skonfrontowała się z Bartkiem, jednak jego reakcja – pełna fantazji opowieść o rzekomych podbojach – tylko dolała oliwy do ognia. Widzowie z niepokojem śledzili również losy Dymki, który z powodu złego stanu psychicznego zdecydował się na wynajęcie profesjonalnej ochrony. Na szczęście nie zabrakło też cieplejszych momentów, gdy Mariola nieoczekiwanie zaoferowała pomoc Dominice, przytłoczonej nauką i opieką nad dziećmi. Z kolei Judyta, szukając pomysłu na urozmaicenie spotkania znajomych ze studiów, zainspirowana przez Rutkę wpadła na dość odważny pomysł zorganizowania go w klubie nocnym. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko czekać, co przyniosą kolejne dni w życiu bohaterów.
"Klan" odc. 4667 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku "Klanu" Rutka będzie kontynuował swoje plany związane z klubem, upewniając się, że Judyta pamięta o ich rozmowie i zachęcając Andrzeja do spędzenia czasu z wnukiem w jego lokalu. Tymczasem Jerzy, po rozmowie z Dominiką, złoży Marioli oficjalną propozycję pracy w charakterze opiekunki do dzieci, co spotka się z jej ogromnym entuzjazmem. Równocześnie Heniutka zacznie snuć plany na Wielkanoc, licząc, że zorganizowanie śniadania w Miłoszewie skłoni Bożenkę do przyjazdu. W tym samym czasie Miłosz, borykający się z problemem opieki nad synem, poprosi o pomoc matkę, co wywoła sprzeciw Bolka. W tle pojawią się także prywatne kłopoty Zuzki, która podczas próby nowego układu tanecznego będzie musiała skonfrontować się z niespodziewaną wizytą Bartka.
"Klan" odc. 4667 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani najdłużej emitowanej polskiej sagi rodzinnej z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Każdy odcinek przynosi nowe emocje i zwroty akcji, które od lat przyciągają widzów przed ekrany. Aby nie przegapić kolejnych perypetii rodziny Lubiczów, warto zanotować datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 4667. odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany we wtorek, 5 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku nieprzerwanie gości w domach milionów widzów, towarzysząc im w codziennym życiu. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, przedstawiając ich radości, smutki i wyzwania w sposób, z którym każdy może się utożsamić. To właśnie ta autentyczność i poruszanie uniwersalnych tematów sprawiły, że produkcja od ponad ćwierćwiecza cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bozena Kazun)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymanska)
- Anna Powierza (jako Czeslawa Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kaminska (jako Jadwiga Debinska-Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Zolkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlalka (jako Kinga Kuczynska)
- Malgorzata Ostrowska-Krolikowska (jako Grazyna Lubicz)
- Miroslaw Jekot (jako Antoni Zabużanski)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pekul (jako Renata Zabużanska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Pawel Lubicz)