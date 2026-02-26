Klan, odcinek 4667: decyzja Heniutki w sprawie wnuka spotyka się ze stanowczym sprzeciwem Bolka

Ostatni odcinek serialu "Klan" z pewnością dostarczył fanom sporej dawki emocji, serwując mieszankę zazdrości, nieoczekiwanych propozycji i dość intrygujących planów na przyszłość. Zuzka, kipiąc ze złości, ostatecznie skonfrontowała się z Bartkiem, jednak jego reakcja – pełna fantazji opowieść o rzekomych podbojach – tylko dolała oliwy do ognia. Widzowie z niepokojem śledzili również losy Dymki, który z powodu złego stanu psychicznego zdecydował się na wynajęcie profesjonalnej ochrony. Na szczęście nie zabrakło też cieplejszych momentów, gdy Mariola nieoczekiwanie zaoferowała pomoc Dominice, przytłoczonej nauką i opieką nad dziećmi. Z kolei Judyta, szukając pomysłu na urozmaicenie spotkania znajomych ze studiów, zainspirowana przez Rutkę wpadła na dość odważny pomysł zorganizowania go w klubie nocnym. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko czekać, co przyniosą kolejne dni w życiu bohaterów.

"Klan" odc. 4667 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Klanu" Rutka będzie kontynuował swoje plany związane z klubem, upewniając się, że Judyta pamięta o ich rozmowie i zachęcając Andrzeja do spędzenia czasu z wnukiem w jego lokalu. Tymczasem Jerzy, po rozmowie z Dominiką, złoży Marioli oficjalną propozycję pracy w charakterze opiekunki do dzieci, co spotka się z jej ogromnym entuzjazmem. Równocześnie Heniutka zacznie snuć plany na Wielkanoc, licząc, że zorganizowanie śniadania w Miłoszewie skłoni Bożenkę do przyjazdu. W tym samym czasie Miłosz, borykający się z problemem opieki nad synem, poprosi o pomoc matkę, co wywoła sprzeciw Bolka. W tle pojawią się także prywatne kłopoty Zuzki, która podczas próby nowego układu tanecznego będzie musiała skonfrontować się z niespodziewaną wizytą Bartka.

"Klan" odc. 4667 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani najdłużej emitowanej polskiej sagi rodzinnej z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Każdy odcinek przynosi nowe emocje i zwroty akcji, które od lat przyciągają widzów przed ekrany. Aby nie przegapić kolejnych perypetii rodziny Lubiczów, warto zanotować datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 4667. odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany we wtorek, 5 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku nieprzerwanie gości w domach milionów widzów, towarzysząc im w codziennym życiu. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, przedstawiając ich radości, smutki i wyzwania w sposób, z którym każdy może się utożsamić. To właśnie ta autentyczność i poruszanie uniwersalnych tematów sprawiły, że produkcja od ponad ćwierćwiecza cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bozena Kazun)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymanska)

Anna Powierza (jako Czeslawa Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kaminska (jako Jadwiga Debinska-Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Zolkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlalka (jako Kinga Kuczynska)

Malgorzata Ostrowska-Krolikowska (jako Grazyna Lubicz)

Miroslaw Jekot (jako Antoni Zabużanski)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pekul (jako Renata Zabużanska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Pawel Lubicz)

