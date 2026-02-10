"Akacjowa 38" zmienia godzinę emisji! O której będą pokazywane odcinki?

"Akacjowa 38" - zmiana godziny emisji

"Akacjowa 38" to jedna z najbardziej popularnych telenowel ostatnich lat. Pomimo upływu czasu, nadal cieszy się dużą popularnością. Polscy widzowie zobaczyli już około 800 odcinków, a do wielkiego finału wciąż daleko. Kolejne odcinki są pokazywane od poniedziałku do piątku, po jednym epizodzie dziennie. Do tej pory emitowane były o godzinie 18:45, ale wkrótce się to zmieni. Już niedługo w ramówce Telewizji Polskiej dojdzie do zmiany pory emisji. Od marca 2026 roku telenowela "Akacjowa 38" będzie pokazywana w Jedynce o 18:55, czyli o 10 minut później niż dotychczas. Nie jest to duża zmiana, ale warto pamiętać, że niedługo odbiornik będzie można włączyć chwilę później.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy losy Carmen – młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię Inocencia. By chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś po nie wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela – i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38.

