M jak miłość: Aneta o krok od pobicia przez Mariusza. Koszmar w domu Kasi

M jak miłość, odc. 1955: Aneta widzi, jak bardzo Kasia boi się Mariusza

Aneta od dawna zna głęboko skrywany sekret Kasi i ma świadomość, jak ogromne ryzyko ponosi jej przyjaciółka, ukrywając przed Mariuszem prawdę o ojcostwie. W ostatnich epizodach atmosfera w domu Kasi stawała się jednak coraz bardziej napięta i groźna. Mariusz wpadał w furię, kontrolował każdy ruch żony i dawał jej jasno do zrozumienia, że nigdy nie wybaczy jej zdrady czy kłamstwa. Sanocki dopuścił się nawet fizycznej agresji wobec niej. Brutalnie złapał Kasię za twarz i groził jej, zaznaczając, że nie zniesie żadnych oszustw. Następnie, roztaczając przed ukochaną wizję ich wspólnej przyszłości w Stanach Zjednoczonych, domagał się, aby porzuciła swoje zawodowe plany i zajęła się wyłącznie domem oraz małą Zosią. Jego wizje i obietnice zaczynały niepokojąco przypominać plan całkowitego uzależnienia Kasi od niego.

M jak miłość, odc. 1955: Kasia odrzuca pomoc Anety

W 1955. odcinku serialu "M jak miłość" Aneta nie zrezygnuje z prób wspierania swojej przyjaciółki w tych trudnych chwilach. Jednak Kasia, sparaliżowana strachem przed mężem, odrzuci wyciągniętą do niej dłoń. Panika przed gwałtowną reakcją Mariusza okaże się dużo silniejsza niż zaufanie, jakim darzy Chodakowską. Aneta nie będzie w stanie po prostu siłą wyciągnąć Kasi z tego koszmaru, a nieprzewidywalne zachowanie Sanockiego uświadomi jej, że zagrożenie staje się z każdym dniem coraz bardziej realne i poważne.

Prawdziwy przełom nastąpi w momencie, gdy odnalezione zostanie ciało Sowińskiego. Kasia nabierze przerażających podejrzeń, że to jej własny mąż może odpowiadać za jego śmierć. Już nie będzie chodziło tylko o jego wybuchy agresji i chorobliwą kontrolę. Sanocka będzie zmuszona zmierzyć się z makabryczną myślą, że Mariusz jest zdolny do morderstwa. Wtedy właśnie Kasia podejmie drastyczną decyzję o ucieczce z Zosią. Będzie to desperacki akt kobiety, która z dnia na dzień coraz bardziej przeraża mężczyzna, z którym dzieli życie. Mariusz jednak nie zamierza bezczynnie patrzeć, jak żona znika bezpowrotnie. Kiedy zorientuje się, że traci kontrolę, jego furię odczuje również Aneta.

M jak miłość, odc. 1955: Mariusz zaatakuje Anetę?

W 1955. odcinku telenoweli "M jak miłość" Aneta stanie się bezpośrednim celem furiata. Chodakowska będzie próbowała pomóc Kasi wyrwać się z toksycznego środowiska, ale wściekły Mariusz niemal rzuci się na nią z rękoczynami. Mężczyzna, który do tej pory terroryzował wyłącznie żonę, udowodni, że jest gotów skierować swoją agresję także przeciwko komuś, kto staje mu na drodze. Czy Aneta padnie ofiarą pobicia ze strony Mariusza? Wszystko wskazuje na to, że znajdzie się o włos od brutalnego ataku fizycznego. Chodakowska na własne oczy zobaczy piekło, z którym na co dzień mierzy się jej przyjaciółka, a chęć pomocy może kosztować ją bezpośrednie i niebezpieczne starcie z agresywnym mężem Kasi.

M jak miłość, odc. 1955: Kiedy premiera w TVP2?

Odcinek 1955 serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godzinie 20.50 na antenie TVP2.

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