Na Wspólnej, odcinek 4298: Cieślikowie zostaną oskarżeni o włamanie! Nie tak miała skończyć się impreza

Sąsiadka Cieślików wpada w szał w 4298. odcinku „Na Wspólnej”

Monika i Damian nie nacieszą się długo nowym lokum. Parapetówka, która miała przypieczętować ich radosną przeprowadzkę, sprowadzi na nich niemałe kłopoty. W 4298. odcinku „Na Wspólnej” starsza pani z sąsiedztwa stwierdzi, że to właśnie Cieślikowie odpowiadają za włamanie do jej piwnicy i zniknięcie ważnego przedmiotu. Kobieta wpadnie w szał, zarzucając małżeństwu, że przez ich nieodpowiedzialność w trakcie imprezy, obcy mężczyzna wtargnął do budynku. Monika i Damian znajdą się w samym środku awantury, a ich dotychczasowy, i tak napięty konflikt z seniorką przybierze na sile.

Aspirant Klusek wkracza do akcji w 4298. odcinku „Na Wspólnej”

Sprawą rzekomej kradzieży zainteresuje się policja. W 4298. odcinku „Na Wspólnej” do Moniki i Damiana zawita aspirant Klusek, aby zbadać okoliczności zdarzenia i namierzyć sprawcę. Pojawienie się mundurowego tylko spotęguje stres Cieślików. Oprócz ataków ze strony rozzłoszczonej sąsiadki, będą musieli składać wyjaśnienia przed stróżem prawa. Najważniejsze będzie ustalenie, w jaki sposób włamywacz dostał się do środka i czy rzeczywiście parapetówka miała z tym związek. Zdesperowana seniorka nie zamierza jednak odpuścić nowym lokatorom.

„Na Wspólnej”, odcinek 4298: Tajemniczy rabunek i dziwne zachowanie seniorki

Wzajemna niechęć na linii Cieślikowie-sąsiadka trwała od dłuższego czasu. Już w 4292. odcinku „Na Wspólnej” seniorka dała im odczuć, że nie są mile widziani, na dodatek dysponując kluczami do ich mieszkania. W 4294. epizodzie Monika ze zdziwieniem odnajdywała swoją bieliznę w nietypowych miejscach, nie wiedząc, że starsza pani grasowała po ich domu. Z kolei podczas imprezy w 4297. odcinku z udziałem Żanety i Wojtka Szulców, doszło do kolejnego spięcia. Gdy towarzystwo przeniosło się do ogrodu, do kamienicy wkradł się mężczyzna, który wcześniej nękał sąsiadkę, i wyszedł z dużym pakunkiem. Teraz w 4298. odcinku „Na Wspólnej” Monika i Damian poniosą konsekwencje tamtych chwil. Aspirant Klusek spróbuje rozwiązać zagadkę włamania, ale pozostaje pytanie, czy rabunek faktycznie miał miejsce, czy to tylko kolejna intryga seniorki, wymierzona w Cieślików.

Kiedy oglądać 4298. odcinek „Na Wspólnej”?

„Na Wspólnej” to jeden z największych hitów stacji TVN, nadawany od poniedziałku do czwartku. Premiera 4298. odcinka odbędzie się w środę, 21 października 2026 roku o godz. 20:15 na antenie TVN. Serial można również śledzić na platformie Player.

Sonda "M jak miłość" czy "Na Wspólnej" - który serial wolisz? "M jak miłość" "Na Wspólnej" Nie umiem wybrać

5