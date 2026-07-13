Na dobre i na złe. Wiktoria Consalida wróci i od razu trafi na oddział. Zacznie czuwać przy nowym policjancie

Nowy sezon "Na dobre i na złe" i tajemniczy wypadek komisarza

Twórcy serialu pochwalili się kolejnymi ujęciami z planu na profilach społecznościowych. Tym razem fani mogą zobaczyć ujęcia z udziałem Katarzyny Dąbrowskiej oraz Mateusza Lisieckiego, wcielającego się w postać komisarza Radka Bieguna. Uwagę zwraca ujęcie, w którym funkcjonariusz spoczywa na szpitalnym posłaniu, mając na głowie widoczny opatrunek.

Kulisy hospitalizacji nowej postaci pozostają owiane tajemnicą. Jednak uraz głowy wyraźnie sugeruje, że Radek Biegun odniesie rany w wyniku wypadku lub podczas policyjnej interwencji. Niewykluczone, że dojdzie do tego w trakcie poszukiwań uprowadzonej córeczki Blanki i Mario. To właśnie porwaniem małej Niny zajmie się komisarz w powakacyjnych odcinkach.

Wiktoria Consalida połączy siły z komisarzem Biegunem?

Udział Wiktorii w tym wątku wskazuje, że bohaterka powróci do szpitala na dłużej. Z udostępnianych zdjęć wynika, że postać grana przez Katarzynę Dąbrowską odegra znaczącą rolę w nadchodzącym sezonie. Widzowie mogą być pewni, że jej obecność nie ograniczy się jedynie do krótkiego, jednorazowego występu w Leśnej Górze.

To nie pierwszy raz, kiedy Wiki pojawia się na zdjęciach z nowymi bohaterami. Zaledwie chwilę wcześniej widzieliśmy ją w towarzystwie Blanki i Niny. Obecność w scenach z rannym policjantem Radkiem Biegunem dowodzi, że dr Consalida będzie aktywnie zaangażowana w rozwiązanie kryzysu rodziny Milewskich.

Radek Biegun w Leśnej Górze. Mateusz Lisiecki w nowej roli

Mateusz Lisiecki wchodzi do serialu jako komisarz Radek Biegun, który zajmie się sprawą porwanej Niny. Mężczyzna wraz ze swoją partnerką z policji podejmie śledztwo, jednak z oficjalnych zapowiedzi wynika, że ten duet zagości w produkcji znacznie dłużej. Wypadek komisarza to dopiero początek powiązania policyjnych losów z wątkami innych bohaterów z Leśnej Góry.

Na dobre i na złe. Porwana Nina odnaleziona w nowym sezonie. Córka Blanki i Mario wyląduje w szpitalu