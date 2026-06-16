Lato z Radiem i Telewizją Polską - transmisja. Gdzie i kiedy oglądać koncerty z udziałem gwiazd?

"Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026" - TRANSMISJA. Gdzie oglądać trasę koncertową z udziałem największych gwiazd polskiej estrady? Wspólny projekt Telewizji Polskiej i Polskiego Radia powraca z kolejną edycją hitowego widowiska. Nic dziwnego - format niezmiennie przyciąga tłumy zarówno pod samą scenę, jak i przed ekrany telewizorów. W tym roku wakacyjna trasa wystartuje jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem lata, bo już w najbliższą sobotę, 20 czerwca.

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - trasa

Pierwszym przystankiem na mapie będzie Bielsko-Biała, gdzie pod gołym niebem zaprezentuje się plejada rodzimych wykonawców. Zobaczymy zarówno legendy sceny, jak i artystów, którzy dopiero walczą o swoją pozycję w branży. Na inauguracji wystąpią m.in. Doda, Maryla Rodowicz, Michał Szpak oraz Sonia Maselik. Mamy świetną wiadomość dla tych, którzy nie mogą pojawić się na miejscu. Całe wydarzenie będzie można śledzić na żywo. Gdzie i o której oglądać "Lato z Radiem i Telewizją Polską"?

Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026

Lato z Radiem i Telewizją Polską - transmisja w TV

Kiedy oglądać koncerty z serii "Lato z Radiem i Telewizją Polską"? Mamy dobre wieści. Wakacyjna trasa startuje już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, a jej emisję przewidziano na godzinę 20:00. Widowisko będzie podzielone na dwie części, rozdzielone blokiem reklamowym. Druga wystartuje o 21:05. Oto dokładna rozpiska miast i koncertów.

20.06 – Bielsko-Biała

27.06 – Radom

04.07 – Zakopane

11.07 – Ełk

18.07 – Chełm

25.07 – Grudziądz

01.08 – Poddębice

08.08 – Lublin

15.08 – Mrozy

22.08 – Tarnów

29.08 – Gołdap

05.09 – Białe Błota