"Lalka" - serial kontra film. Porównanie aktorów nowych ekranizacji. Która obsada wypada lepiej? [ZDJĘCIA]

"Lalka 2026" - serial czy film? Aktorzy w ekranizacjach

Niedawno Netflix zaprezentował widzom serialową interpretację "Lalki" w reżyserii Pawła Maślony. W główne role, czyli Stanisława Wokulskiego i Izabelę Łęcką, wcielili się tam Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Postać Ignacego Rzeckiego przypadła z kolei Dariuszowi Chojnackiemu. W tej wersji można zobaczyć również m.in. Jacka Braciaka, Magdalenę Cielecką, Piotra Adamczyka, Julię Wyszyńską oraz Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik.

Teraz uwaga publiczności przeniosła się na kinowe ekrany za sprawą filmu wyreżyserowanego przez Macieja Kawalskiego. Tutaj parę głównych bohaterów odgrywają Marcin Dorociński oraz Kamila Urzędowska. Spora część dyskusji skupia się także na powrocie Marka Kondrata, który zagrał Rzeckiego, pojawiając się przed kamerą po szesnastoletniej przerwie. Zespół aktorski w tej produkcji to prawdziwa plejada gwiazd – na ekranie zobaczymy ponadto Maję Komorowską, Andrzeja Seweryna, Karolinę Gruszkę, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego i Borysa Szyca.

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"Lalka" - jakich aktorów rozważano do głównych ról w filmie?

Aktorzy grający w starszych wersjach słynnego dzieła Bolesława Prusa

Najnowsze tytuły są odpowiednio trzecim i czwartym przeniesieniem tej powieści na ekran. Pierwsza adaptacja, stworzona przez Wojciecha Jerzego Hasa, miała swoją premierę jeszcze w 1968 roku. W tamtym obrazie filmowym Izabelę Łęcką zagrała Beata Tyszkiewicz, natomiast w postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Mariusz Dmochowski. Ignacego Rzeckiego odegrał Tadeusz Fijewski. W obsadzie znaleźli się również Wiesław Gołas i Halina Kwiatkowska jako małżeństwo Krzeszowskich, a także Kalina Jędrusik jako Kazimiera Wąsowska.

Druga próba przeniesienia książki na ekrany, tym razem w formie serialowej, nastąpiła w 1977 roku za sprawą reżysera Ryszarda Bera. W tej produkcji główną męską rolę zagrał Jerzy Kamas, partnerowała mu Małgorzata Braunek jako arystokratka Łęcka, a Bronisław Pawlik wystąpił w roli Rzeckiego. Oprócz nich na ekranie pojawili się m.in. Emil Karewicz oraz Anna Milewska.

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