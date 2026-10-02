„Dziedzictwo” odc. 1043 - streszczenie

Prokurator Baran uznaje Aynur za główną podejrzaną o zabójstwo Ezgi, ale Sinan staje po jej stronie. Dzięki zeznaniom aresztowanego Semiha nazwisko Poyraza znika z rejestru skazanych. Sahin wybudza się ze śpiączki. Choć zna winę Cansel, przed rodziną podtrzymuje wersję o nieszczęśliwym wypadku. Sam na sam każe jej jednak opuścić dom i zapowiada rozwód.

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„Dziedzictwo” odc. 1044 - streszczenie

Sinan robi wszystko, by udowodnić niewinność Aynur, choć prokurator Baran podejrzliwie patrzy na ich relację. Nagrania z monitoringu mogłyby oczyścić ją z zarzutów, lecz zapis z chwili morderstwa jest uszkodzony. Na polecenie Sahina Cansel musi opuścić dom. Zrozpaczona żegna się ze swoim dotychczasowym życiem.

„Dziedzictwo” odc. 1045 - streszczenie

Po powrocie do domu Nana z oddaniem opiekuje się Poyrazem. W gorączce mężczyzna wyznaje jej miłość, a gdy wraca do zdrowia, oboje cieszą się wspólnymi chwilami i uczą się razem gotować. Sinan dowiaduje się, że zniknęły nagrania z monitoringu związane z morderstwem. Konfrontuje się z Baranem i oskarża go o ukrywanie dowodów. Aynur rozpacza, bo straciła jedyny dowód, który mógł potwierdzić jej niewinność. Sinan zapewnia ją o swoim wsparciu i obiecuje znaleźć dobrego adwokata. Nazli, wdzięczna za pomoc, zaprasza Merta do kawiarni.

„Dziedzictwo” odc. 1046 - streszczenie

Aynur zostaje aresztowana za zabójstwo Ezgi. Sinan podejrzewa, że pod paznokciami ofiary jest jej DNA. Niespodziewanie w domu Poyraza pojawia się Pelin, jego była ukochana. Kobieta zdradza, że uciekła przed przyrodnim bratem, który chce ją ubezwłasnowolnić, by przejąć jej majątek. Jej obecność nie podoba się Cennet. Przypomina synowi, że Pelin porzuciła go przed laty, gdy najbardziej jej potrzebował.

„Dziedzictwo” odc. 1047 - streszczenie

Pelin boi się, że brat zamknie ją w klinice psychiatrycznej, by przejąć rodzinny majątek, dlatego szuka schronienia u Poyraza. Nana niepokoi się jej obecnością. Atakan próbuje przekonać Poyraza, że jego siostra ma poważne problemy psychiczne, i chce zabrać ją z jego domu pod pretekstem leczenia. Gdy pod paznokciami zamordowanej Ezgi zostaje znalezione DNA Aynur, prokurator Baran, mimo protestów Sinana, umieszcza kobietę w areszcie. Sinan i Czarna szukają dowodów na jej niewinność.

„Dziedzictwo” odcinki 1043-1047: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień