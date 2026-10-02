Pierwsza miłość, odcinek 4269: Eliza wyprowadzi Kamilę z równowagi. Pójdzie o Borysa [ZDJĘCIA]

Eliza zaczyna rządzić w Iskrze. Zaskoczy Borysa w 4269. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4251. odcinku Eliza (Anna-Maria Sieklucka), po aresztowaniu Bolesława (Dawid Zawadzki), poczuła się wolna i gotowa do działania. Wtedy to Świder (Damian Wasilewski) zachęcał ją do przejęcia sterów w klubie. Teraz okaże się, że jej zaangażowanie w Iskrze znacząco wpłynie na relację między Borysem (Patryk Cebulski) a Kamilą (Monika Daukszo).

W 4269. odcinku „Pierwszej miłości” Borys spróbuje zneutralizować wpływ Elizy na Iskrę. Zasypie ją pracą biurową, mając nadzieję, że to odciągnie ją od bieżących spraw klubu. Jego taktyka szybko jednak zawiedzie.

Eliza błyskawicznie poradzi sobie z dokumentami i zacznie narzucać własne porządki w klubie. Borys będzie zdumiony jej pewnością siebie, bo Olszewska wyraźnie nie chce być tylko księgową. Z kolei jej aktywność nie przypadnie do gustu trenerowi Koczarskiemu (Andrzej Nejman), który od początku nie jest zachwycony jej obecnością we władzach Iskry.

Kamila zazdrosna o Borysa w 4269. odcinku „Pierwszej miłości”. Eliza wkracza do akcji

Jednak to Kamila najgorzej zniesie obecność Elizy. Dziewczyna szybko uzna Olszewską za groźną rywalkę i ciężko będzie jej patrzeć na jej zacieśniające się kontakty z Borysem.

Przypomnijmy, że Kamila związała się z Borysem po zerwaniu z Maksem, jego głównym przeciwnikiem na boisku, co bardzo go dotknęło. Borys początkowo trzymał Kamilę na dystans, a nawet sugerował jej powrót do byłego, ale ostatecznie uznał, że świetnie do siebie pasują.

Teraz jednak bliskość Elizy obudzi w Kamili silną zazdrość o ukochanego. Dziewczyna nie przejdzie obojętnie obok faktu, że Olszewska coraz pewniej czuje się w Iskrze i rośnie w siłę.

„Pierwsza miłość” 4269 – kiedy i gdzie obejrzeć nowy odcinek serialu Polsatu

Odcinek 4269. serialu „Pierwsza miłość” zadebiutuje we wtorek, 20 października 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Nowe odcinki można oglądać od poniedziałku do piątku o stałej porze. Fani mogą śledzić losy bohaterów również w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

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