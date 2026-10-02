La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 492: Teściowie Virtudes zaginęli bez śladu. Kobieta nie chce zawiadomić policji [ZDJĘCIA]

Virtudes nie zgłosi zaginięcia teściów w 492. odcinku „La Promesy”

Virtudes od dłuższego czasu walczy o odzyskanie syna. Jej teściowie opiekują się Adolfitem i stawiają jej wymagania dotyczące zapewnienia chłopcu odpowiednich warunków. W 474. odcinku „La Promesy” zażądali od niej 550 peset.

Służba La Promesy postanowiła jej pomóc. W 487. odcinku potajemnie rozpoczęła produkcję dżemów, a Rómulo zgodził się na ich sprzedaż, aby Virtudes mogła poprawić swoją sytuację. Teraz jednak pojawi się zupełnie nowy problem.

W 492. odcinku Virtudes dowie się, że jej teściowie zaginęli. Ich nagłe zniknięcie będzie bardzo niepokojące, zwłaszcza że to właśnie oni sprawują opiekę nad Adolfitem. Kobieta nie zdecyduje się jednak zawiadomić policji.

Martina odrzuci warunek Ayali w 492. odcinku „La Promesy”

W 490. odcinku „La Promesy” Curro pomógł jej uciec z placówki psychiatrycznej i sprowadził ją z powrotem do domu. Liczył, że w ten sposób uchroni ją przed dalszymi problemami. Plan nie przyniósł jednak oczekiwanego rezultatu, ponieważ Ignacio zagroził, że wyśle ją do klasztoru, chyba że nie będzie miała nic przeciwko poślubienia jej matki.

W 492. odcinku „La Promesy” Martina stanowczo odrzuci ten warunek. Uzna propozycję Ayali za szantaż i nie zgodzi się na jego żądania. Jednocześnie dziewczyna będzie załamana wizją życia w klasztorze. Na szczęście nie zostanie z tym sama. Catalina zapewni kuzynkę, że będzie walczyć o jej wolność.

„La Promesa - pałac tajemnic” – data i godzina emisji 492. odcinka

492. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Martiny, Virtudes, Cataliny, Curra i pozostałych mieszkańców La Promesy.

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