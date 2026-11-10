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W poprzednim odcinku Maria wyjawiła Teresie, że Marcelo flirtuje z pokojówkami, co stało się tematem licznych plotek wśród służby. Catalina wyznała Martinie, że czuje się skrajnie wyczerpana i coraz gorzej znosi trudną codzienność w pałacu. W tym samym czasie Księżna de Carril postanowiła ocieplić atmosferę w kuchni i podarowała kucharkom flakoniki z wodą z kwiatu pomarańczy. Curro ostatecznie rozwiał nadzieje Julii, otwarcie oświadczając, że nie jest zainteresowany bliższą relacją, a Alonso zaproponował Cruz wspólny wyjazd wypoczynkowy na Majorkę. A co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 522 - streszczenie
Pelayo odprawi dziennikarzy, którzy niespodziewanie pojawią się na terenie posiadłości La Promesa. Wkrótce potem Rómulo spotka się z sierżantem Burdiną i usłyszy od niego o zabójstwie Gregoria. Manuel wróci do pałacu po spotkaniu z księdzem Samuelem, a Petra otrzyma piękny bukiet kwiatów. Jednocześnie Martina porozmawia z Currem, aby przekazać mu informacje o obawach Julii.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 522 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
522. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 r. o godzinie 15:05 na antenie TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Fabuła koncentruje się na losach Jany, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości rodu Luján, aby odnaleźć morderców matki i odszukać zaginionego brata. Na miejscu dziewczyna nieoczekiwanie zakochuje się w Manuelu, co komplikuje jej plany zemsty i zderza ją z surowymi podziałami klasowymi. Produkcja łączy w sobie elementy kryminału, romansu oraz dramatu rodzinnego, ukazując liczne intrygi arystokracji i sekrety ukrywane za zamkniętymi drzwiami. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicic Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)