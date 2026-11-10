W poprzednim odcinku Maria wyjawiła Teresie, że Marcelo flirtuje z pokojówkami, co stało się tematem licznych plotek wśród służby. Catalina wyznała Martinie, że czuje się skrajnie wyczerpana i coraz gorzej znosi trudną codzienność w pałacu. W tym samym czasie Księżna de Carril postanowiła ocieplić atmosferę w kuchni i podarowała kucharkom flakoniki z wodą z kwiatu pomarańczy. Curro ostatecznie rozwiał nadzieje Julii, otwarcie oświadczając, że nie jest zainteresowany bliższą relacją, a Alonso zaproponował Cruz wspólny wyjazd wypoczynkowy na Majorkę. A co wydarzy się tym razem?

Kamil Nosel poszedł uciszyć głośną muzykę... a wylądował w środku tanecznego treningu na uczelni AHE w Łodzi!

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 522 - streszczenie

Pelayo odprawi dziennikarzy, którzy niespodziewanie pojawią się na terenie posiadłości La Promesa. Wkrótce potem Rómulo spotka się z sierżantem Burdiną i usłyszy od niego o zabójstwie Gregoria. Manuel wróci do pałacu po spotkaniu z księdzem Samuelem, a Petra otrzyma piękny bukiet kwiatów. Jednocześnie Martina porozmawia z Currem, aby przekazać mu informacje o obawach Julii.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 522 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

522. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 r. o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Fabuła koncentruje się na losach Jany, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości rodu Luján, aby odnaleźć morderców matki i odszukać zaginionego brata. Na miejscu dziewczyna nieoczekiwanie zakochuje się w Manuelu, co komplikuje jej plany zemsty i zderza ją z surowymi podziałami klasowymi. Produkcja łączy w sobie elementy kryminału, romansu oraz dramatu rodzinnego, ukazując liczne intrygi arystokracji i sekrety ukrywane za zamkniętymi drzwiami. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicic Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)