„La Promesa - pałac tajemnic”: streszczenie odcinka 522

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-10 8:50

W 522. odcinku serialu „La Promesa - pałac tajemnic” Rómulo dowie się od sierżanta Burdiny o zabójstwie Gregoria. Pelayo będzie musiał odprawić dziennikarzy, którzy nieoczekiwanie pojawią się w posiadłości. Jednocześnie Martina przekaże Currowi wieści o obawach Julii, a Manuel wróci ze spotkania z księdzem Samuelem.

W poprzednim odcinku Maria wyjawiła Teresie, że Marcelo flirtuje z pokojówkami, co stało się tematem licznych plotek wśród służby. Catalina wyznała Martinie, że czuje się skrajnie wyczerpana i coraz gorzej znosi trudną codzienność w pałacu. W tym samym czasie Księżna de Carril postanowiła ocieplić atmosferę w kuchni i podarowała kucharkom flakoniki z wodą z kwiatu pomarańczy. Curro ostatecznie rozwiał nadzieje Julii, otwarcie oświadczając, że nie jest zainteresowany bliższą relacją, a Alonso zaproponował Cruz wspólny wyjazd wypoczynkowy na Majorkę. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 522 - streszczenie

Pelayo odprawi dziennikarzy, którzy niespodziewanie pojawią się na terenie posiadłości La Promesa. Wkrótce potem Rómulo spotka się z sierżantem Burdiną i usłyszy od niego o zabójstwie Gregoria. Manuel wróci do pałacu po spotkaniu z księdzem Samuelem, a Petra otrzyma piękny bukiet kwiatów. Jednocześnie Martina porozmawia z Currem, aby przekazać mu informacje o obawach Julii.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 522 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

522. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 r. o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Fabuła koncentruje się na losach Jany, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości rodu Luján, aby odnaleźć morderców matki i odszukać zaginionego brata. Na miejscu dziewczyna nieoczekiwanie zakochuje się w Manuelu, co komplikuje jej plany zemsty i zderza ją z surowymi podziałami klasowymi. Produkcja łączy w sobie elementy kryminału, romansu oraz dramatu rodzinnego, ukazując liczne intrygi arystokracji i sekrety ukrywane za zamkniętymi drzwiami. W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicic Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Młoda blondynka w stroju pokojówki spogląda w dół z przejęciem. O serialu La Promesa przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic