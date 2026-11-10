W poprzednim odcinku mała Nina trafiła na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie Julka natychmiast ją rozpoznała, dzięki czemu Blanka w końcu odzyskała córkę. Radość matki szybko zmieszała się ze strachem, gdy badania wykazały konieczność pilnej operacji. W tym samym czasie porywaczka Zuza nie odpuściła i zaczęła podszywać się pod pacjentkę, by zostać w szpitalu blisko dziecka. Mimo sprzeciwu Zawady i Wilczewskiego trudny zabieg przeprowadził Jakub Dobry, a Maria w Krakowie próbowała zdobyć dowody przeciwko swojemu oprawcy. Czego teraz się spodziewać?

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„Na dobre i na złe” odcinek 1005 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku mała Nina będzie powoli wracać do zdrowia, a Blanka nie odstąpi córki na krok. Mario, chcąc zapewnić rodzinie bezpieczeństwo, sięgnie po dawne znajomości ze świata mafii i zorganizuje ochronę. Policjanci w końcu zainteresują się Zuzą, która zacznie uporczywie wracać do szpitala, by spróbować ponownie porwać Ninę. Wiktoria pomoże starszemu mężczyźnie z silnym bólem brzucha, ale sytuacja skomplikuje się, gdy nagle zniknie jego niesforny wnuczek. Agata przyjdzie na wizytę kontrolną do Lucka po operacji wyrostka, a podczas badania Tretter wykryje u chłopca poważną chorobę genetyczną.

„Na dobre i na złe” odcinek 1005 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 1005. odcinek serialu „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50 w TVP2.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to kultowy polski serial medyczny, który od 1999 roku śledzi losy personelu szpitala w Leśnej Górze. Produkcja skupia się na trudnych przypadkach medycznych, które przeplatają się z osobistymi dramatami i sukcesami lekarzy oraz pielęgniarek. Każdy odcinek to historia o wielkiej odpowiedzialności, dylematach moralnych oraz walce o życie pacjentów w najtrudniejszych chwilach. Choć przez dekady obsada wielokrotnie się zmieniała, Leśna Góra niezmiennie pozostaje miejscem pełnym emocji i trudnych życiowych wyborów. Widzowie mogą śledzić nie tylko rozwój zawodowy bohaterów, ale też ich skomplikowane relacje prywatne rodzące się poza salą operacyjną. W serialu występują:

Michał Żebrowski (jako profesor Andrzej Falkowicz)

Mateusz Janicki (jako Michał Wilczewski)

Pola Gonciarz (jako Blanka Milewska)

Amelia Czaja (jako Matylda Smuda)

Aleksandra Grabowska (jako Gloria Krasucka)

Tomasz Ciachorowski (jako Maksymilian Beger)

Emilia Komarnicka-Klynstra (jako Agata Woźnicka)

Aleksandra Hamkało (jako Julia Burska)

Piotr Głowacki (jako Artur Bart)

Piotr Garlicki (jako Stefan Tretter)

Katarzyna Skrzynecka (jako Alina Fisher)

Marcin Zacharzewski (jako Borys Jakubek)

Marcin Urbanke (jako Tadeusz Borucki)

Filip Bobek (jako Marcin Molenda)

Paulina Gałązka (jako Dominika Grec)

Mateusz Damięcki (jako Krzysztof Radwan)