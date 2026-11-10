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W poprzednim odcinku mała Nina trafiła na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie Julka natychmiast ją rozpoznała, dzięki czemu Blanka w końcu odzyskała córkę. Radość matki szybko zmieszała się ze strachem, gdy badania wykazały konieczność pilnej operacji. W tym samym czasie porywaczka Zuza nie odpuściła i zaczęła podszywać się pod pacjentkę, by zostać w szpitalu blisko dziecka. Mimo sprzeciwu Zawady i Wilczewskiego trudny zabieg przeprowadził Jakub Dobry, a Maria w Krakowie próbowała zdobyć dowody przeciwko swojemu oprawcy. Czego teraz się spodziewać?
„Na dobre i na złe” odcinek 1005 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku mała Nina będzie powoli wracać do zdrowia, a Blanka nie odstąpi córki na krok. Mario, chcąc zapewnić rodzinie bezpieczeństwo, sięgnie po dawne znajomości ze świata mafii i zorganizuje ochronę. Policjanci w końcu zainteresują się Zuzą, która zacznie uporczywie wracać do szpitala, by spróbować ponownie porwać Ninę. Wiktoria pomoże starszemu mężczyźnie z silnym bólem brzucha, ale sytuacja skomplikuje się, gdy nagle zniknie jego niesforny wnuczek. Agata przyjdzie na wizytę kontrolną do Lucka po operacji wyrostka, a podczas badania Tretter wykryje u chłopca poważną chorobę genetyczną.
„Na dobre i na złe” odcinek 1005 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 1005. odcinek serialu „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50 w TVP2.
„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada
„Na dobre i na złe” to kultowy polski serial medyczny, który od 1999 roku śledzi losy personelu szpitala w Leśnej Górze. Produkcja skupia się na trudnych przypadkach medycznych, które przeplatają się z osobistymi dramatami i sukcesami lekarzy oraz pielęgniarek. Każdy odcinek to historia o wielkiej odpowiedzialności, dylematach moralnych oraz walce o życie pacjentów w najtrudniejszych chwilach. Choć przez dekady obsada wielokrotnie się zmieniała, Leśna Góra niezmiennie pozostaje miejscem pełnym emocji i trudnych życiowych wyborów. Widzowie mogą śledzić nie tylko rozwój zawodowy bohaterów, ale też ich skomplikowane relacje prywatne rodzące się poza salą operacyjną. W serialu występują:
- Michał Żebrowski (jako profesor Andrzej Falkowicz)
- Mateusz Janicki (jako Michał Wilczewski)
- Pola Gonciarz (jako Blanka Milewska)
- Amelia Czaja (jako Matylda Smuda)
- Aleksandra Grabowska (jako Gloria Krasucka)
- Tomasz Ciachorowski (jako Maksymilian Beger)
- Emilia Komarnicka-Klynstra (jako Agata Woźnicka)
- Aleksandra Hamkało (jako Julia Burska)
- Piotr Głowacki (jako Artur Bart)
- Piotr Garlicki (jako Stefan Tretter)
- Katarzyna Skrzynecka (jako Alina Fisher)
- Marcin Zacharzewski (jako Borys Jakubek)
- Marcin Urbanke (jako Tadeusz Borucki)
- Filip Bobek (jako Marcin Molenda)
- Paulina Gałązka (jako Dominika Grec)
- Mateusz Damięcki (jako Krzysztof Radwan)