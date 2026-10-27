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W poprzednim odcinku Celia martwiła się, bo Lucia nie odrzuciła stanowczo wyznań Samuela. Ksiądz Telmo ostrzegł ją, że mężczyzna nie działa bezinteresownie. Nie mógł jednak zdradzić szczegółów rozmowy z lichwiarzem, ponieważ obowiązywała go tajemnica spowiedzi. Flora i Carmen zgodziły się wystąpić w sztuce Leonor, ale postawiły warunek: nie będą musiały się całować. Autorka przystała na to. Fabiana zobaczyła też Marię w objęciach Higinia, co jeszcze bardziej wzmogło jej nieufność wobec matki Casildy. Tymczasem nad Akacjową zbierają się kolejne kłopoty.
„Akacjowa 38” odcinek 992 - streszczenie
Samuel oznajmi Celii i Felipe, że zamierza starać się o unieważnienie małżeństwa z Blancą. Potem będzie chciał poprosić Lucię o rękę. Tymczasem Lucia z pietyzmem odnowi figurę kościelnej Madonny. Fabiana będzie coraz mniej ufać Marii, która namówi Casildę na wyjazd na wieś i wspólne prowadzenie gospodarstwa. W rzeczywistości Maria i Higinio planują okraść dziewczynę, gdy tylko otrzyma spadek po donie Maximilianie. Trwają też próby do spektaklu. Dona Susana zgodzi się dostarczyć stroje uszyte z nieodebranych zamówień klientów, a Antonito będzie planował ulepszenie wariografu.
„Akacjowa 38” odcinek 992 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
992. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w środę, 4 listopada 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Samuel wyjawi wtedy Celii i Felipe, że chce unieważnić małżeństwo z Blancą. Później zamierza poprosić o rękę Lucię.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety i ma swoje pragnienia. W ich życiu nie brakuje dramatów, romansów i rodzinnych konfliktów. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela