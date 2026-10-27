"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 992

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-27 10:07

W 992 odcinku „Akacjowej 38” Maria zacznie namawiać Casildę na wyjazd na wieś i wspólne prowadzenie gospodarstwa. Jej propozycja wcale nie będzie jednak bezinteresowna. Fabiana coraz wyraźniej podejrzewa, że Maria coś ukrywa. Za sprawą Higinia Casilda może wpaść w poważne tarapaty.

W poprzednim odcinku Celia martwiła się, bo Lucia nie odrzuciła stanowczo wyznań Samuela. Ksiądz Telmo ostrzegł ją, że mężczyzna nie działa bezinteresownie. Nie mógł jednak zdradzić szczegółów rozmowy z lichwiarzem, ponieważ obowiązywała go tajemnica spowiedzi. Flora i Carmen zgodziły się wystąpić w sztuce Leonor, ale postawiły warunek: nie będą musiały się całować. Autorka przystała na to. Fabiana zobaczyła też Marię w objęciach Higinia, co jeszcze bardziej wzmogło jej nieufność wobec matki Casildy. Tymczasem nad Akacjową zbierają się kolejne kłopoty.

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„Akacjowa 38” odcinek 992 - streszczenie

Samuel oznajmi Celii i Felipe, że zamierza starać się o unieważnienie małżeństwa z Blancą. Potem będzie chciał poprosić Lucię o rękę. Tymczasem Lucia z pietyzmem odnowi figurę kościelnej Madonny. Fabiana będzie coraz mniej ufać Marii, która namówi Casildę na wyjazd na wieś i wspólne prowadzenie gospodarstwa. W rzeczywistości Maria i Higinio planują okraść dziewczynę, gdy tylko otrzyma spadek po donie Maximilianie. Trwają też próby do spektaklu. Dona Susana zgodzi się dostarczyć stroje uszyte z nieodebranych zamówień klientów, a Antonito będzie planował ulepszenie wariografu.

„Akacjowa 38” odcinek 992 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

992. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w środę, 4 listopada 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Samuel wyjawi wtedy Celii i Felipe, że chce unieważnić małżeństwo z Blancą. Później zamierza poprosić o rękę Lucię.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety i ma swoje pragnienia. W ich życiu nie brakuje dramatów, romansów i rodzinnych konfliktów. W serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Akacjowa 38: streszczenie odcinka 992
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie