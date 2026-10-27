W poprzednim odcinku Celia martwiła się, bo Lucia nie odrzuciła stanowczo wyznań Samuela. Ksiądz Telmo ostrzegł ją, że mężczyzna nie działa bezinteresownie. Nie mógł jednak zdradzić szczegółów rozmowy z lichwiarzem, ponieważ obowiązywała go tajemnica spowiedzi. Flora i Carmen zgodziły się wystąpić w sztuce Leonor, ale postawiły warunek: nie będą musiały się całować. Autorka przystała na to. Fabiana zobaczyła też Marię w objęciach Higinia, co jeszcze bardziej wzmogło jej nieufność wobec matki Casildy. Tymczasem nad Akacjową zbierają się kolejne kłopoty.

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„Akacjowa 38” odcinek 992 - streszczenie

Samuel oznajmi Celii i Felipe, że zamierza starać się o unieważnienie małżeństwa z Blancą. Potem będzie chciał poprosić Lucię o rękę. Tymczasem Lucia z pietyzmem odnowi figurę kościelnej Madonny. Fabiana będzie coraz mniej ufać Marii, która namówi Casildę na wyjazd na wieś i wspólne prowadzenie gospodarstwa. W rzeczywistości Maria i Higinio planują okraść dziewczynę, gdy tylko otrzyma spadek po donie Maximilianie. Trwają też próby do spektaklu. Dona Susana zgodzi się dostarczyć stroje uszyte z nieodebranych zamówień klientów, a Antonito będzie planował ulepszenie wariografu.

„Akacjowa 38” odcinek 992 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

992. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w środę, 4 listopada 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Samuel wyjawi wtedy Celii i Felipe, że chce unieważnić małżeństwo z Blancą. Później zamierza poprosić o rękę Lucię.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety i ma swoje pragnienia. W ich życiu nie brakuje dramatów, romansów i rodzinnych konfliktów. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela