W poprzednim odcinku Monika była pewna, że musi jechać do Częstochowy, by wesprzeć Kaję i Daniela. Nie potrafiła pogodzić się z myślą, że będzie miała tylko jednego wnuka. Jerzy chciał namówić Czopa do wycofania wypowiedzenia, dlatego pojechał z Antkiem na budowę. Obecność Antka tylko pogorszyła jednak rozmowy. Przy grobie Lubiczów spotkali się Maciek, Grażyna i Martyna, a także Paweł z Wigą. Kiedy wychodzili z cmentarza, zobaczyli Annę, która przyjechała z Iwonką. Przyjaciele zaprosili ją na obiad, a Paweł odebrał telefon od Moniki z wiadomością o nieszczęśliwym zdarzeniu. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4767 - streszczenie

Lubiczowie przeżywają nieszczęście, które dotknęło Kaję, Daniela i Monikę. Pociechą jest dla nich to, że synek siostrzeńca Pawła jest zdrowy. Agnieszka i Janusz jadą do Pragi, by sprawdzić, co naprawdę dzieje się z Zosią. Julka ma w tym czasie zostać u dziadków, ale nie kryje niezadowolenia. Wolałaby zamieszkać u cioci Oli i mieć z kim się bawić. Kiedy trafia do Pawła i Wigi, nadal jest obrażona, lecz powrót Pawełka z zajęć szybko poprawia jej humor. Michał próbuje namówić Czopa do wycofania wypowiedzenia, ale ten przyznaje, że wciąż waha się przez konflikt z Antkiem. W firmie wszyscy dochodzą do wniosku, że to Antek powinien zrobić pierwszy krok i przeprosić. Tymczasem Dżesika wpada do Czesi, by porozmawiać o wspólnym biznesie. Brajan przekonuje je, że najlepszym pomysłem będzie otwarcie szkoły dobrych manier.

„Klan” odcinek 4767 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4767. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany 2 listopada 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. W tym odcinku Agnieszka i Janusz pojadą do Pragi, a Michał spróbuje przekonać Czopa do zmiany decyzji. Nie zabraknie też nowych problemów w rodzinie Lubiczów.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów oraz osobach, które są związane z jej domem, pracą i codziennym życiem. Bohaterowie muszą mierzyć się z rodzinnymi napięciami, problemami w małżeństwach, nowymi związkami, rozstaniami, chorobami i kłopotami zawodowymi. Często nawet pozornie drobne decyzje wpływają na relacje między bliskimi. Ważną częścią ich świata są także partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu grają m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz