Lodówka brzydko pachnie mimo regularnego mycia. Źródło problemu może być ukryte w tym miejscu

Sprawdź odpływ skroplin – niewielki otwór na tylnej ściance lodówki może gromadzić zanieczyszczenia i resztki płynów, które z czasem stają się źródłem nieprzyjemnego zapachu.

Nie zapominaj o tacce na skropliny – w niektórych modelach zabrudzenia mogą gromadzić się również w pojemniku z tyłu urządzenia, dlatego przed czyszczeniem sprawdź zalecenia producenta.

Umyj także uszczelki i zakamarki – nawet jeśli półki są czyste, rozlane napoje, resztki jedzenia i wilgoć mogą pozostawać w trudno dostępnych miejscach.

Nie maskuj zapachu, tylko usuń jego przyczynę – soda oczyszczona lub pochłaniacz zapachów mogą pomóc, ale jeśli woń nie ustępuje albo pojawia się wyciek wody, warto sprawdzić urządzenie dokładniej lub skontaktować się z serwisem.

Nieprzyjemny zapach z lodówki

W wielu lodówkach na tylnej ściance komory chłodziarki znajduje się niewielki otwór odpływowy. Odprowadza on wodę powstającą podczas pracy urządzenia do specjalnej tacki, z której wilgoć może odparować. Jeśli do odpływu przedostaną się drobiny jedzenia, sok, mleko lub inne płyny, mogą pozostać tam zanieczyszczenia. Z czasem ich rozkład sprzyja powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, który nie znika nawet po umyciu półek i szuflad.

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Przyczyną może być też zabrudzona tacka na skropliny, zwykle umieszczona w mniej dostępnym miejscu z tyłu urządzenia. Nie każda lodówka pozwala łatwo się do niej dostać, dlatego przed próbą czyszczenia warto sprawdzić instrukcję konkretnego modelu. Nie należy odsuwać ani rozkręcać elementów urządzenia na siłę. Jeśli zapach jest intensywny, utrzymuje się mimo czyszczenia lub towarzyszy mu wyciek wody, warto skontaktować się z serwisem.

Jak pozbyć się zapachu z lodówki bez jej uszkadzani?

Najpierw wyjmij produkty z chłodziarki i sprawdź, czy żaden pojemnik nie przecieka oraz czy w zakamarkach nie zostały resztki jedzenia. Umyj półki, szuflady i uszczelki środkiem przeznaczonym do powierzchni mających kontakt z żywnością, a następnie dokładnie je osusz. Jeśli instrukcja urządzenia dopuszcza czyszczenie odpływu, zastosuj wskazaną metodę. Nie wkładaj do otworu ostrych przedmiotów i nie wlewaj do niego agresywnych środków chemicznych. Możesz uszkodzić elementy lodówki.

Warto również przechowywać żywność w zamkniętych pojemnikach, szybko usuwać rozlane płyny i regularnie kontrolować produkty, zwłaszcza te znajdujące się z tyłu półek. Soda oczyszczona lub pochłaniacz zapachów mogą pomóc ograniczyć niektóre wonie, ale nie zastąpią usunięcia ich źródła. Jeśli lodówka nadal nieprzyjemnie pachnie po dokładnym czyszczeniu, nie maskuj zapachu kolejnymi produktami. Sprawdzenie odpływu i tacki na skropliny może okazać się ważniejsze niż ponowne mycie całego wnętrza.