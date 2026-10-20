"Felicita": streszczenie odcinka 22

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-20 7:30

W 22. odcinku „Felicity” Zośka stanie do ostrego starcia z Piotrem. Spotkanie u notariusza ujawni informacje, które mogą zagrozić jej przyszłości z Oliwią. Sytuacja matki i córki zrobi się naprawdę trudna. W dodatku Giulia nie będzie chciała współpracować.

Mężczyzna w kaszkiecie poucza gestem palca młodego chłopaka w kraciastej koszuli. O serialu Felicita przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Zośka i Ewka znalazły pełnomocnictwo, które dało im mocny argument w starciu z Piotrem. Oliwia była też bliska zerwania przyjaźni z Alką i Lokim. W Polignano Marco zaangażował się w sprawy Davide i postawił Tiziano ultimatum. Enzo z kolei zdobył się na szczerość i wyznał Stelli prawdę o sobie. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 22 - streszczenie

Spotkanie u notariusza ujawni nowe informacje, które mogą zagrozić przyszłości Oliwii i Zośki. Między Zośką a Piotrem dojdzie do ostrej konfrontacji. Tymczasem Oliwka pogrąży się w głębokim kryzysie, co bardzo zaniepokoi jej matkę. Zośka będzie mogła liczyć na wsparcie Jagody. Giulia odmówi jednak współpracy.

„Felicita” odcinek 22 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

22. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku. Widzowie obejrzą go w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych tajemnicach, żałobie i próbie ułożenia życia od nowa. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Pojawiają się też pytania o Giulię, małego Nico, spadek i uczucia, których nie da się zostawić w przeszłości. To historia dwóch rodzin, dwóch kultur i sekretów, które zmieniają wszystko. W serialu występują m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk
  • Radosław Krzyżowski
  • Anna Moskal
  • Piotr Polk
  • Eugenio Ricciardi
  • Alessandro Bressanello
Felicita: odcinki 20-22
Galeria zdjęć 21

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