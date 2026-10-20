W poprzednim odcinku Zośka i Ewka znalazły pełnomocnictwo, które dało im mocny argument w starciu z Piotrem. Oliwia była też bliska zerwania przyjaźni z Alką i Lokim. W Polignano Marco zaangażował się w sprawy Davide i postawił Tiziano ultimatum. Enzo z kolei zdobył się na szczerość i wyznał Stelli prawdę o sobie. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 22 - streszczenie

Spotkanie u notariusza ujawni nowe informacje, które mogą zagrozić przyszłości Oliwii i Zośki. Między Zośką a Piotrem dojdzie do ostrej konfrontacji. Tymczasem Oliwka pogrąży się w głębokim kryzysie, co bardzo zaniepokoi jej matkę. Zośka będzie mogła liczyć na wsparcie Jagody. Giulia odmówi jednak współpracy.

„Felicita” odcinek 22 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

22. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku. Widzowie obejrzą go w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych tajemnicach, żałobie i próbie ułożenia życia od nowa. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Pojawiają się też pytania o Giulię, małego Nico, spadek i uczucia, których nie da się zostawić w przeszłości. To historia dwóch rodzin, dwóch kultur i sekretów, które zmieniają wszystko. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk

Radosław Krzyżowski

Anna Moskal

Piotr Polk

Eugenio Ricciardi

Alessandro Bressanello