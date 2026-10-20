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W poprzednim odcinku Zośka i Ewka znalazły pełnomocnictwo, które dało im mocny argument w starciu z Piotrem. Oliwia była też bliska zerwania przyjaźni z Alką i Lokim. W Polignano Marco zaangażował się w sprawy Davide i postawił Tiziano ultimatum. Enzo z kolei zdobył się na szczerość i wyznał Stelli prawdę o sobie. Co wydarzy się dalej?
„Felicita” odcinek 22 - streszczenie
Spotkanie u notariusza ujawni nowe informacje, które mogą zagrozić przyszłości Oliwii i Zośki. Między Zośką a Piotrem dojdzie do ostrej konfrontacji. Tymczasem Oliwka pogrąży się w głębokim kryzysie, co bardzo zaniepokoi jej matkę. Zośka będzie mogła liczyć na wsparcie Jagody. Giulia odmówi jednak współpracy.
„Felicita” odcinek 22 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
22. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku. Widzowie obejrzą go w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych tajemnicach, żałobie i próbie ułożenia życia od nowa. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Pojawiają się też pytania o Giulię, małego Nico, spadek i uczucia, których nie da się zostawić w przeszłości. To historia dwóch rodzin, dwóch kultur i sekretów, które zmieniają wszystko. W serialu występują m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk
- Radosław Krzyżowski
- Anna Moskal
- Piotr Polk
- Eugenio Ricciardi
- Alessandro Bressanello