W poprzednim odcinku Curro zapewnił Martinę, że nie pozwoli Ayali decydować o jej życiu. Służba wciąż wspierała Virtudes i przeniosła produkcję dżemów poza La Promesę. Jana i María wróciły do pałacu. Ayala obiecał, że przestanie nękać Martinę, ale postawił warunek: ma zaakceptować jego ślub z Margaritą. Catalina powiedziała Manuelowi, że chce odejść z La Promesy. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 492 - streszczenie

Martina nie będzie umiała pogodzić się z perspektywą życia w klasztorze i coraz bardziej się załamie. Catalina spróbuje uspokoić kuzynkę. Obieca też, że zrobi wszystko, by odzyskała wolność. María zauważy, że Salvador zachowuje się inaczej niż zwykle. Tymczasem wokół Virtudes narasta napięcie, bo kobieta nie chce zgłosić na policję zaginięcia teściów. Martina stanowczo odrzuci warunek Ayali, uznając go za szantaż.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 492 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

492. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje we wtorek, 6 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Informacje o ewentualnej powtórce warto sprawdzić w aktualnej ramówce stacji.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by odnaleźć brata i poznać prawdę o zabójstwie matki. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a romanse, zemsta i walka o majątek tylko zaostrzają konflikty. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes