Pierwsza miłość, odcinek 4264: Kulas rozpęta awanturę. Brutalnie potraktuje Olka, a Aniela rzuci się na pomoc [ZDJĘCIA]

Dramatyczne sceny w „Pierwszej miłości”. Kulas rzuci się z pięściami

Niedawno widzowie Polsatu śledzili, jak Sylwester Kulas celebrował sukces maturalny, ale radosny nastrój prysnął po odnalezieniu w koszu na śmieci pozytywnego testu ciążowego. Choć w pierwszej chwili jego myśli powędrowały w stronę żony Anieli, wkrótce prawda wyszła na jaw. Okazało się, że to nastoletnia Amelia spodziewa się dziecka, co kompletnie zrujnowało jej ojca. Zdruzgotany mężczyzna zaczął topić smutki w alkoholu i poprzysiągł zemstę na sprawcy całego zamieszania.

W nadchodzącym epizodzie złość Kulasa skupi się na jednym człowieku. Będzie stuprocentowo pewny, że to właśnie Olek jest ojcem nienarodzonego dziecka Amelii. Zaślepiony gniewem ojciec odrzuci wszelkie próby wyjaśnienia sytuacji ze strony oskarżanego. Zamiast dialogu postawi na rozwiązanie siłowe i brutalnie zaatakuje domniemanego winowajcę.

Aniela spróbuje ratować sytuację w odcinku 4264 serialu „Pierwsza miłość”

W samym centrum tego potężnego konfliktu znajdzie się Aniela, która spróbuje załagodzić nastroje. Kobieta zainterweniuje dosłownie w ostatniej chwili, by zapobiec poważnemu rozlewowi krwi. Sytuacja będzie jednak dla niej niezwykle wyczerpująca, gdyż z jednej strony przyjdzie jej tonować agresję męża, a z drugiej szukać kontaktu z Amelią. Nastoletnia pasierbica zacznie się jeszcze mocniej izolować od najbliższych, odmawiając jakichkolwiek rozmów o zaistniałym problemie.

Tajemnica Amelii w 4264. odcinku „Pierwszej miłości”

Kulas pozostanie w swoim błędnym przekonaniu co do tożsamości ojca dziecka, nakręcając spiralę nienawiści. Tymczasem Amelia zamknie się w sobie całkowicie, utrudniając domownikom dotarcie do prawdy. Widzowie wkrótce przekonają się, czy dziewczyna zdobędzie się na odwagę i wreszcie wyzna ojcu, co dokładnie miało miejsce, zdejmując z Olka niesłuszne podejrzenia.

Kiedy oglądać 4264. odcinek „Pierwszej miłości”?

Nowy odcinek hitowej produkcji stacji Polsat trafi na antenę we wtorek, 13 października 2026 roku dokładnie o godzinie 18:00. Fani serialu mogą śledzić losy bohaterów tradycyjnie od poniedziałku do piątku o stałej porze. Wszystkie epizody są również na bieżąco udostępniane na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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Quiz wiedzy o serialu „Pierwsza miłość”. Dla fanów komplet punktów obowiązkowy! Pytanie 1 z 14 Na rozgrzewkę pytanie o miejsce akcji. Serial powinniśmy kojarzyć przede wszystkim z: Warszawą Wrocławiem Włocławkiem Następne pytanie