W poprzednim odcinku Jerzy wciąż nie mógł uwierzyć, że Oskar oświadczył się Marioli, choć dostał zdjęcie potwierdzające tę wiadomość. Brat potwierdził wszystko jeszcze raz przez telefon, a zaręczyny szybko stały się tematem rozmów w firmie Chojnickiego. Wieczorem Jerzy, Karol i Dominika powitali narzeczonych, a Dominika wypytywała Mariolę o szczegóły oświadczyn. Bożenka, zgodnie z obietnicą, pomagała Heniutce piec ciasta. Ola dostała niepokojące sygnały od nieznajomego i przypomniała sobie dawnego stalkera. Mimo obaw razem z Ewą spróbowała jednak czekoladek od tajemniczego nadawcy. Daniel zadzwonił też do Moniki i przekazał jej, że Kaja trafiła do szpitala. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów?

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„Klan” odcinek 4748 - streszczenie

Zaniepokojona Monika będzie czekać na wiadomości od Daniela w sprawie Kai. W końcu dowie się, że ukochana jej syna wciąż przechodzi badania, a lekarze najpewniej zatrzymają ją w szpitalu aż do porodu. Ta sytuacja przywoła u Gabrieli bolesne wspomnienia związane z ciążą i pobytem jej córki Agaty w szpitalu. Ula zacznie zastanawiać się nad rozwodem z Kornelem. Brajan znajdzie w internecie ogłoszenie o wolnym etacie menadżera w sieci hoteli w Austrii. Od razu postanowi złożyć aplikację, licząc, że szybko douczy się języka. Czesia podzieli się tą wiadomością z Dżesiką, a rozmowa szybko zejdzie na ich mało optymistyczne perspektywy zawodowe. Dżesika przypomni wtedy o pomyśle Brajana na utworzenie domu opieki dla seniorów. Tymczasem radość Irminy z podwyżki Leszka przerwie nagły telefon od matki ze złymi wiadomościami.

„Klan” odcinek 4748 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4748. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany 6 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. Tego dnia widzowie poznają dalsze losy Moniki, Uli, Brajana i Irminy.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i osobach związanych z jej domem, pracą oraz codziennym życiem. Bohaterowie mierzą się z małżeńskimi napięciami, nowymi związkami, rozstaniami, chorobami i problemami zawodowymi. Ważne są też decyzje, które z czasem wpływają na relacje między bliskimi. Obok Lubiczów istotną rolę odgrywają ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki