W poprzednim odcinku w domu Sinana zabrakło prądu. Prokurator zapalił świece i chciał wyznać Aynur, co do niej czuje, ale w tej chwili do drzwi zapukała policja. Funkcjonariuszka zabrała gosposię na przesłuchanie w sprawie zabójstwa Ezgi. Sinan próbował dowiedzieć się czegoś o śledztwie, lecz prowadzący sprawę Baran wyraźnie dawał mu do zrozumienia, że nie jest mile widziany. Tymczasem Poyraz i Nana pojechali na spotkanie z Semihem, którego na miejscu aresztował komisarz Rustem. Cansel bała się, że brat ją wyda, jednak podczas konfrontacji na komisariacie Semih zapewnił, że jego siostra o niczym nie wiedziała. Cennet nie uwierzyła w niewinność synowej i liczyła, że Sahin po wybudzeniu ze śpiączki ujawni prawdę. Co wydarzy się dalej?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” odcinek 1043 - streszczenie

Prokurator Baran uzna Aynur za główną podejrzaną w sprawie morderstwa Ezgi. Sinan stanie po jej stronie i będzie jej bronił. Aresztowany Semih złoży zeznania, dzięki którym nazwisko Poyraza zniknie z rejestru skazanych. Sahin obudzi się ze śpiączki i będzie świadomy winy Cansel. Przed rodziną nadal będzie jednak utrzymywał, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Gdy zostaną sami, zażąda od Cansel, by opuściła dom, i zapowie rozwód.

„Dziedzictwo” odcinek 1043 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1043. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Serial będzie można oglądać w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Terminy powtórek i dostępność odcinka w serwisach nadawcy mogą zależeć od aktualnego programu stacji.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. Historia skupia się na Nanie, Poyrazie i Yusufie, których relacje wystawiają na próbę tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje też oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne są tu również codzienne relacje domowników. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar