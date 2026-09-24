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W poprzednim odcinku Samuel zniszczył klejnoty, których nie kupiła markiza de Urrutia. Trini i Lolita cierpiały z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyznała Susanie, że Maria była kiedyś kochanką Maximiliana, służyła w domu jego rodziców, a później źle ją traktowała. Lucia odkryła, że jest córką markiza de Valmez. Mimo sprzeciwu wuja Joaquina przekazała Samuelowi znaczną sumę na spłatę pierwszej raty długu w banku. Maria namawiała Casildę, by nie pozwoliła Rosinie sobą rządzić, ale Fabiana sprzeciwiła się tym słowom. Co wydarzy się dalej?
„Akacjowa 38” odcinek 969 - streszczenie
Susana postanowi pozbyć się Marii i zacznie realizować swój plan. Upozoruje kradzież, a Cesareo dyskretnie podrzuci zwitek pieniędzy do kieszeni służącej. Rosina poprosi Higinia, by ją zwolnił. Wkrótce Higinio przyzna Marii, że przegrał w karty 50 peset. Tymczasem Lucia wyzna Samuelowi, że jest córką de Valmezów.
„Akacjowa 38” odcinek 969 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
969. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 2 października 2026 roku w TVP1. Początek o godzinie 18:40. Wtedy Susana rozpocznie realizację planu wymierzonego w Marię.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, zamieszkanej przez ludzi z różnych klas społecznych. Losy mieszczańskich rodzin splatają sekrety, pragnienia, romanse i tragedie. Konflikty narastają, a kolejne tajemnice wystawiają relacje mieszkańców na próbę. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela