W poprzednim odcinku Samuel zniszczył klejnoty, których nie kupiła markiza de Urrutia. Trini i Lolita cierpiały z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyznała Susanie, że Maria była kiedyś kochanką Maximiliana, służyła w domu jego rodziców, a później źle ją traktowała. Lucia odkryła, że jest córką markiza de Valmez. Mimo sprzeciwu wuja Joaquina przekazała Samuelowi znaczną sumę na spłatę pierwszej raty długu w banku. Maria namawiała Casildę, by nie pozwoliła Rosinie sobą rządzić, ale Fabiana sprzeciwiła się tym słowom. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 969 - streszczenie

Susana postanowi pozbyć się Marii i zacznie realizować swój plan. Upozoruje kradzież, a Cesareo dyskretnie podrzuci zwitek pieniędzy do kieszeni służącej. Rosina poprosi Higinia, by ją zwolnił. Wkrótce Higinio przyzna Marii, że przegrał w karty 50 peset. Tymczasem Lucia wyzna Samuelowi, że jest córką de Valmezów.

„Akacjowa 38” odcinek 969 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

969. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 2 października 2026 roku w TVP1. Początek o godzinie 18:40. Wtedy Susana rozpocznie realizację planu wymierzonego w Marię.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, zamieszkanej przez ludzi z różnych klas społecznych. Losy mieszczańskich rodzin splatają sekrety, pragnienia, romanse i tragedie. Konflikty narastają, a kolejne tajemnice wystawiają relacje mieszkańców na próbę. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela