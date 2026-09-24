"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 969

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-24 9:00

W 969. odcinku „Akacjowej 38” Susana zastawi pułapkę na Marię. Cesareo pomoże jej w realizacji planu i dyskretnie podrzuci służącej pieniądze. Tymczasem Lucia wyzna Samuelowi prawdę o swoim pochodzeniu.

W poprzednim odcinku Samuel zniszczył klejnoty, których nie kupiła markiza de Urrutia. Trini i Lolita cierpiały z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyznała Susanie, że Maria była kiedyś kochanką Maximiliana, służyła w domu jego rodziców, a później źle ją traktowała. Lucia odkryła, że jest córką markiza de Valmez. Mimo sprzeciwu wuja Joaquina przekazała Samuelowi znaczną sumę na spłatę pierwszej raty długu w banku. Maria namawiała Casildę, by nie pozwoliła Rosinie sobą rządzić, ale Fabiana sprzeciwiła się tym słowom. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 969 - streszczenie

Susana postanowi pozbyć się Marii i zacznie realizować swój plan. Upozoruje kradzież, a Cesareo dyskretnie podrzuci zwitek pieniędzy do kieszeni służącej. Rosina poprosi Higinia, by ją zwolnił. Wkrótce Higinio przyzna Marii, że przegrał w karty 50 peset. Tymczasem Lucia wyzna Samuelowi, że jest córką de Valmezów.

„Akacjowa 38” odcinek 969 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

969. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 2 października 2026 roku w TVP1. Początek o godzinie 18:40. Wtedy Susana rozpocznie realizację planu wymierzonego w Marię.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, zamieszkanej przez ludzi z różnych klas społecznych. Losy mieszczańskich rodzin splatają sekrety, pragnienia, romanse i tragedie. Konflikty narastają, a kolejne tajemnice wystawiają relacje mieszkańców na próbę. W serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Samuel patrzy z troską na smutną Lucię. O streszczeniu 969. odcinka serialu Akacjowa 38 przeczytasz na Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie