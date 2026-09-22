W poprzednim odcinku ksiądz Telmo dowiedział się od przeora, że Lucia odziedziczy po markizie kolekcję sztuki sakralnej. Markiz wcześniej obiecał te zbiory kościołowi. Przeor naciskał więc na Telma, by przekonał Lucię do przekazania kolekcji Zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem w mieście pojawiły się plakaty ośmieszające Servanda. Zaniepokojona Lolita postanowiła zerwać je wszystkie, zanim mężczyzna je zobaczył.

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

„Akacjowa 38” odcinek 967 - streszczenie

Rosina zacznie zachowywać się nietypowo i zakaże domownikom wychodzenia z domu. Susana będzie chciała wiedzieć, co kryje się za jej dziwnym zachowaniem. Pod jej naciskiem Rosina przyzna, że ma niewyjaśnioną sprawę z przeszłości związaną z Marią, służącą doktora. Tymczasem Liberto dowie się w szpitalu, że nikt nie zna doktora Baeza. Ramon zirytuje Trini swoją nadopiekuńczością. Joaquin wyzna Felipe, że przez całe życie pracował dla markizów Valmez. Markiza de Urrutia skrytykuje biżuterię wykonaną przez Samuela i odmówi jej zakupu. Fabiana i Agustina zajmą się usuwaniem z murów plakatów z wizerunkiem Servanda.

„Akacjowa 38” odcinek 967 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

967. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Rosina znajdzie się wtedy pod presją Susany, która nie przestanie pytać o jej tajemnicze zachowanie. W końcu na jaw wyjdzie, że sprawa ma związek z Marią.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie losy mieszczańskich rodzin przeplatają się z życiem osób z innych klas społecznych. Jej mieszkańcy skrywają sekrety, marzenia i pragnienia. Nie brakuje tu romansów, dramatów ani tragedii. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela