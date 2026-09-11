W poprzednim odcinku Aynur została opiekunką Ayse i Ferita, ale później postanowiła wyjechać do Eskisehir. Powiedziała Sinanowi, że to jej ostatni dzień w pracy, a przypadkiem usłyszana rozmowa Ezgi z lekarzem wzbudziła jej niepokój. Sahin potajemnie poprosił Nazli o umówienie wizyty u innego lekarza. Uznał, że dotychczasowe leki nie działają, i chciał przestać je brać. Dzięki Cennet Nana i Poyraz znów urządzili swoją sypialnię, ku złości Semiha, którego plan rozdzielenia ich nie przyniósł efektu. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1033 - streszczenie

Poyraz dostanie anonimową wiadomość, z której wynika, że człowiek odpowiedzialny za jego pobyt w więzieniu jest bardzo blisko niego. Razem z Naną zacznie zawężać listę podejrzanych. Aynur planuje wyjazd do Eskisehir, lecz problemy zdrowotne Adalet pokrzyżują jej plany. W szpitalu Sinan wyzna jej, że chce poślubić Ezgi z poczucia winy. Chwilę później Aynur przypadkiem usłyszy rozmowę Ezgi z lekarzem, która może wskazywać na sfałszowanie wyników badań. Ezgi dowie się też, że Isil odzyskuje władzę w nogach, ale postanowi zachować tę informację dla siebie.

„Dziedzictwo” odcinek 1033 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1033. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Tego dnia Poyraz i Nana zaczną szukać osoby, przez którą Poyraz trafił do więzienia.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. Losy Nany, Poyraza i Yusufa komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość oraz kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje trudnych rozmów, pojednań, oskarżeń, manipulacji i sekretów z przeszłości. Bohaterowie nieraz muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne miejsce zajmuje też domowa codzienność i relacje z bliskimi. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar